Эвелин Ильвес почти осталась без средств к существованию: придется отказаться от квартиры и машины

Несколько лет, некогда первая леди страны, Эвелин Ильвес занималась предпринимательством, но в своем блоге Toidutare женщина пишет, что из-за коронакризиса ей придется сильно перестроить свою жизнь, пишет Limon.Postimees.
На двери ресторана ROOG Эвелин Ильвес уже с марта висит табличка: "Временно закрыт", женщина сама тоже не скрывает, что всё очень плохо.
"Нет смысла прятать голову в песок: уже с 1 марта ресторан на нуле, точно такая же картина и с моим вторым источником дохода - организацией обучений и конференций", -
признается Эвелин Ильвес и добавляет, что в ближайшее время ей придется отказаться от квартиры в Старом городе и от автомобиля.
Единственным источником дохода для Эвелин сейчас остается оклад молодого врача. "Здесь, все-таки, не 0. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба, а на безлюдье Фома дворянин..." - говорит Ильвес, передают Uudised.tv3.ee.
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