Эвелин Ильвес почти осталась без средств к существованию: придется отказаться от квартиры и машины

На двери ресторана ROOG Эвелин Ильвес уже с марта висит табличка: "Временно закрыт", женщина сама тоже не скрывает, что всё очень плохо.

"Нет смысла прятать голову в песок: уже с 1 марта ресторан на нуле, точно такая же картина и с моим вторым источником дохода - организацией обучений и конференций", -

признается Эвелин Ильвес и добавляет, что в ближайшее время ей придется отказаться от квартиры в Старом городе и от автомобиля.

Единственным источником дохода для Эвелин сейчас остается оклад молодого врача. "Здесь, все-таки, не 0. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба, а на безлюдье Фома дворянин..." - говорит Ильвес, передают Uudised.tv3.ee.