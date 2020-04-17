Пт, 17.04.2020
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Эвелин Ильвес почти осталась без средств к существованию: придется отказаться от квартиры и машины

Roheliste esinumber Euroopa Par­lamendi valimistel on Evelin Ilves.

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

Несколько лет, некогда первая леди страны, Эвелин Ильвес занималась предпринимательством, но в своем блоге Toidutare женщина пишет, что из-за коронакризиса ей придется сильно перестроить свою жизнь, пишет Limon.Postimees.

На двери ресторана ROOG Эвелин Ильвес уже с марта висит табличка: "Временно закрыт", женщина сама тоже не скрывает, что всё очень плохо. 

"Нет смысла прятать голову в песок: уже с 1 марта ресторан на нуле, точно такая же картина и с моим вторым источником дохода - организацией обучений и конференций", -

признается Эвелин Ильвес и добавляет, что в ближайшее время ей придется отказаться от квартиры в Старом городе и от автомобиля. 

Единственным источником дохода для Эвелин сейчас остается оклад молодого врача. "Здесь, все-таки, не 0. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба, а на безлюдье Фома дворянин..." - говорит Ильвес, передают Uudised.tv3.ee.

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