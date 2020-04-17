Минблаг: финансовая помощь может потребоваться 18 тысячам жителей

На состоявшей пресс-конференции Алликс рассказал, что пока Минблаг не получил информации о росте запросов о помощи со стороны жителей в каком-либо самоуправлению. Больше всего получателей пособий в Риге - 78 человек.

"В марте у людей еще были накопления и были получены, например, пособия по увольнению, но мы допускам, что в апреле или мае ситуация может ухудшится. По предварительным подсчетам министерства, в ближайшие месяцы на пособие потребуется 18 000 жителей, хотя сейчас ситуация не настолько негативная, какая могла бы быть", - сказал Алликс. Он отметил, что на частичную компенсацию пособий для самоуправлений зарезервировано 2,16 млн евро.

Как известно, государство обеспечивает целевую дотацию частичному покрытию расходов самоуправлению на пособия в кризисных ситуациях. Согласно принятому решению, государство покроет 50% пособия, выплаченного семье или отдельному человеку в условиях кризиса. Однако не более чем 40 евро в месяц в течение трех месяцев для одного человека.

RUS.TVNET уже сообщал, что в апреле количество безработных в стране увеличилось на 5510, и статус безработного имеют сейчас 67 037 человек.