Эпидемиолог о Covid-19: праздновать победу пока рано

Снижение количества позитивных анализов имеет место, но более точные выводы можно будет сделать, когда пройдет целая неделя.

"От недели к неделе количество протестированных растет, в то же время количество позитивных ответов уменьшается. Неделя пока не прошла, но начальные данные свидетельствуют, что может быть снижение", - сказал эпидемиолог, не исключая при этом неожиданных поворотов.

Юрий Перевощиков ФОТО: Evija Trifanova / LETA

В частности, в приюте "Синий крест" истек срок положенного 14-дневного карантина, но нужны дополнительные проверки, и они могут показать увеличение заболеваемости, но это не относится ко всей популяции.

По словам Перевощикова, тенденция к снижению соответствует и общей ситуации в ЕС. Однако отдельные европейские государства продолжают демонстрировать рост заболеваемости.

В тех странах, где действуют ограничительные меры, заметна стабилизация или даже снижение, но это не означает, что Латвия должна праздновать победу, потому что процесс борьбы с Covid-19 длительный, и при смягчении ограничений нужна большая осторожность, чтобы снова не возникли вспышки заболевания, сказал специалист.

"Если мы отменим ограничительные меры, должно быть время, чтобы подготовиться к этому. Ведутся дискуссии экспертов, мы думаем в этом направлении. Если мы предоставим большую свободу собраний, нам нужно вводить другие решения, чтобы вирус не чувствовал себя в обществе так свободно", - сказал Перевощиков, напомнив, что некоторые государства вводят обязательное ношение масок в общественных местах.

В минувшие сутки проведено 1535 анализов, Covid-19 подтвержден у 7 латвийцев. Таким образом, по состоянию на 17 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 682. Всего проверено 32 837 человек. У 88 латвийцев два теста на Covid-19 показали негативный результат. Это означает, что они не только выздоровели, но и не являются разносчиками коронавируса.