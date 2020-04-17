Пт, 17.04.2020
В Чернобыле был один поражающий фактор, потом чётко отработанная помощь при этом факторе. А здесь, вот эта беда, она как снег на голову свалилась. Мы видели, что было в Китае, Италии, Испании, но никто до конца не понимает, что это за штука. Она очень подвержена мутациям. Валерий Вечорко, главврач больницы №15

В Литве скончались уже 33 пациента с Covid-19

ФОТО: AFP/SCANPIX

По состоянию на пятницу, 17 апреля, в Литве скончались уже 33 пациента с Covid-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения. 

Пациент, который находился в группе риска, умер в больнице города Каунас. 

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в Литве подтвержден еще 21 новый случай Covid-19, общее число зараженных выросло до 1149.

В соседней стране выздоровели уже 210 человек.

В литовских лабораториях в четверг, 16 марта, было проверено 4564 пробы на коронавирус, общее число сделанных в стране тестов - 52 101.

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