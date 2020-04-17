По состоянию на пятницу, 17 апреля, в Литве скончались уже 33 пациента с Covid-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.
Пациент, который находился в группе риска, умер в больнице города Каунас.
Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в Литве подтвержден еще 21 новый случай Covid-19, общее число зараженных выросло до 1149.
В соседней стране выздоровели уже 210 человек.
В литовских лабораториях в четверг, 16 марта, было проверено 4564 пробы на коронавирус, общее число сделанных в стране тестов - 52 101.
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