Объявлена лучшая фотография года в мире спорта

Марк Блинч сделал этот снимок в мае 2019 года, когда "Рэпторс" победили "Филадельфию Севенти Сиксерс" в решающем седьмом матче полуфинала Восточной конференции (92:90).

Победу команде из Торонто принёс Кавай Леонард, который выполнил точный бросок на последних секундах основного времени при счете 90:90.

Мяч четыре раза ударился об обод кольца, прежде чем опуститься в корзину. Леонард наблюдал за происходящим сидя на корточках за пределами площадки, считая удары мяча. Именно этот волнующий момент и запечатлел фотограф Марк Блинч.

ФОТО: EPA/Scanpix