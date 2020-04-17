Объявлена лучшая фотография года в мире спорта

Стали известные лауреаты международного конкурса World Press Photo. В номинации "Спорт" лучшим был признан снимок Марка Блинча, который является фотографом клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Торонто Рэпторс".
Марк Блинч сделал этот снимок в мае 2019 года, когда "Рэпторс" победили "Филадельфию Севенти Сиксерс" в решающем седьмом матче полуфинала Восточной конференции (92:90).
Победу команде из Торонто принёс Кавай Леонард, который выполнил точный бросок на последних секундах основного времени при счете 90:90.
Мяч четыре раза ударился об обод кольца, прежде чем опуститься в корзину. Леонард наблюдал за происходящим сидя на корточках за пределами площадки, считая удары мяча. Именно этот волнующий момент и запечатлел фотограф Марк Блинч.
Стоит отметить, что впоследствии "Рэпторс" добрались до финала плей-офф, где в шести матчах канадский клуб обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" и впервые в истории стал чемпионом НБА.