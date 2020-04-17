Почти половину инфицированных коронавирусом заразили те, кто "отлично себя чувствует"

Мы привыкли считать, что инфекционными болезнями заражаешься, если на тебя чихнул или хотя бы подышал очевидно больной человек или если ты поел с ним из одной тарелки. Сейчас становится ясно, что коронавирусная инфекция передается и среди людей, которые ничем не отличаются от здоровых по внешнему виду и самочувствию.

В новой статье в журнале Nature Medicine ученые сообщают, что наиболее высокая концентрация вирусных частиц наблюдалась у пациентов, у которых симптомы только начинали проявляться, и пик заражаемости приходился на это или даже на более ранее время.

Около 44% пациентов заразились от людей, которые еще не проявляли никаких симптомов заболевания. При этом чаще всего в это время они находились среди большого количества родственников или вне дома.

Чтобы узнать долю бессимптомных — или, корректнее, пресимптоматических — случаев передачи вируса, ученые не проверяют случайно любых потенциально инфицированных людей в популяции, а статистически анализируют цепочки передачи инфекции. Здесь эпидемиологам требуется оценить два ключевых параметра. Во-первых, инкубационный период болезни — то есть время, в течение которого человек уже инфицирован, но инфекция никак себя не проявляет. Во-вторых, серийный интервал — так называют среднее время между началом симптомов в цепочке передачи инфекции: например, если Алиса заразила Боба, а известно, что кашель у Боба начался на три дня позже кашля у Алисы, то три дня — это и будет серийный интервал.

Оба параметра можно оценить независимо друг от друга, и при сравнении они могут помочь оценить ту самую долю бессимптомных инфекций: если серийный интервал в популяции в среднем меньше, чем инкубационный период, значит, некоторая доля инфекций происходит до того, как симптомы начинают проявляться. И чтобы вычислить эту долю, нужно сравнить распределения этих двух значений. Этого, однако, недостаточно: следует также оценить, как полученные значения согласуются с количеством вируса, которое присутствует в слюне и других выделениях, и как эти значения меняются со временем.

Во время вспышки другой коронавирусной эпидемии, тяжелого острого респираторного синдрома ТОРС/SAR в 2003 году, выяснилось, что пик способности к заражению у больного приходился на период 7-10 дней после проявления первичных симптомов. Поэтому меры карантина, которые наиболее удобно применять к очевидно болеющим людям, работали в этом случае весьма эффективно.

Грипп же, например, часто становится существенно заразным еще до возникновения основных симптомов или в самом начале их проявления.