Как именно можно заразиться Covid-19 и какие меры можно предпринять, чтобы этого не произошло, — один из самых актуальных и при этом не раскрытых до конца вопросов. "Медуза" рассказывает, что почти половину инфицированных коронавирусом заразили те, кто "отлично себя чувствует".
Мы привыкли считать, что инфекционными болезнями заражаешься, если на тебя чихнул или хотя бы подышал очевидно больной человек или если ты поел с ним из одной тарелки. Сейчас становится ясно, что коронавирусная инфекция передается и среди людей, которые ничем не отличаются от здоровых по внешнему виду и самочувствию.
В новой статье в журнале Nature Medicine ученые сообщают, что наиболее высокая концентрация вирусных частиц наблюдалась у пациентов, у которых симптомы только начинали проявляться, и пик заражаемости приходился на это или даже на более ранее время.
Около 44% пациентов заразились от людей, которые еще не проявляли никаких симптомов заболевания. При этом чаще всего в это время они находились среди большого количества родственников или вне дома.
Чтобы узнать долю бессимптомных — или, корректнее, пресимптоматических — случаев передачи вируса, ученые не проверяют случайно любых потенциально инфицированных людей в популяции, а статистически анализируют цепочки передачи инфекции. Здесь эпидемиологам требуется оценить два ключевых параметра. Во-первых, инкубационный период болезни — то есть время, в течение которого человек уже инфицирован, но инфекция никак себя не проявляет. Во-вторых, серийный интервал — так называют среднее время между началом симптомов в цепочке передачи инфекции: например, если Алиса заразила Боба, а известно, что кашель у Боба начался на три дня позже кашля у Алисы, то три дня — это и будет серийный интервал.
Оба параметра можно оценить независимо друг от друга, и при сравнении они могут помочь оценить ту самую долю бессимптомных инфекций: если серийный интервал в популяции в среднем меньше, чем инкубационный период, значит, некоторая доля инфекций происходит до того, как симптомы начинают проявляться. И чтобы вычислить эту долю, нужно сравнить распределения этих двух значений. Этого, однако, недостаточно: следует также оценить, как полученные значения согласуются с количеством вируса, которое присутствует в слюне и других выделениях, и как эти значения меняются со временем.
Во время вспышки другой коронавирусной эпидемии, тяжелого острого респираторного синдрома ТОРС/SAR в 2003 году, выяснилось, что пик способности к заражению у больного приходился на период 7-10 дней после проявления первичных симптомов. Поэтому меры карантина, которые наиболее удобно применять к очевидно болеющим людям, работали в этом случае весьма эффективно.
Грипп же, например, часто становится существенно заразным еще до возникновения основных симптомов или в самом начале их проявления.
В опубликованной в Nature Medicine работе исследователи анализировали течение болезни у 94 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией (ни один из них не был критически тяжелым больным). В течение 32 дней после проявления симптомов у них брали мазки из горла. Выяснилось, что пик концентрации вируса в слизистых оболочках начинается приблизительно во время возникновения первых симптомов болезни, а затем снижается и практически исчезает примерно к 21 дню. На это не влияли ни пол, ни возраст, ни тяжесть заболевания человека.
Ученые соотнесли эти результаты с официальными данными из Китая, согласно которым серийный интервал у нынешней коронавирусной инфекции составляет, в среднем, 5,8 дня, а инкубационный период — 5,2 дня. С помощью построения математической модели они вычислили, что люди начинают быть заразными, в среднем, за 2,3 дня до возникновения симптомов, а пик способности заразить приходится на период примерно 14-16 часов с момента первого проявления симптомов. Далее в течение недели способность к заражению у вируса падает, пока не исчезает совсем.
В других исследованиях ученые сообщали, что РНК вируса может обнаруживаться в крови до 20 дней и даже дольше (в некоторых случаях — до 37 дней), однако при этом его инфекционность, по-видимому, действительно значительно падает, поскольку его становится невозможно культивировать в лабораторных условиях.
Попытки оценить реальное количество людей, заразившихся от бессимптомных носителей, уже делали в Сингапуре и Тяньцзине. Если в работе, опубликованной в Nature Medicine, количество людей, заразившихся от таких носителей, оценивается примерно в 44%, то в других исследованиях эта оценка составляла 48% и даже 62%. Ученые предполагают, что это может быть связано с введением жестких карантинных мер, которые предотвращали заражения в Сингапуре и Китае на более поздних этапах болезни каждого инфицированного.
Данные из работы, опубликованной в Nature Medicine, нельзя считать совершенно полными.
Например, момент возникновения первичных симптомов отмечался ретроспективно: об этом рассказывали сами пациенты уже после того, как им ставили диагноз. Кроме того, ученые отмечают, что чем больше было достоверной информации о конкретном случае передачи инфекции, тем длиннее был серийный интервал, а это говорит о том, что, возможно, в среднем эти интервалы несколько занижены. Наконец, пациенты получали лечение, что могло влиять на концентрацию вируса в слизистых, и, соответственно, данные о темпах ее снижения могли быть также занижены относительно безмедикаментозного варианта развития событий.
Тем не менее, ученые показали, что в среднем инфицированный человек способен, по всей видимости, заражать окружающих еще за два-три дня до проявления симптомов болезни, и что концентрация вируса в крови уже максимальна в день возникновения первичных симптомов. Это, безусловно, стоит принять во внимание: можно неоправданно считать себя, своего соседа или пришедшего курьера совершенно здоровым, при том что потенциальный источник инфекции тоже ничего не подозревает и чувствует себя хорошо.