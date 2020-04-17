Работа из дома, покупки и прогулки на природе. Как ЧС из-за Covid-19 повлияла на жителей Латвии

Согласно результатам опроса, в мире выросло число людей, которые считают, что распространение вируса и меры для его ограничения оказали влияние на их повседневную жизнь - сейчас такого мнения придерживается 52% респондентов по всему миру.

"Этот показатель существенно вырос по сравнению с серединой марта, когда прошла первая волна глобального исследования. 67% жителей Латвии высказали мнение, что связанная с Covid-19 ситуация оказала на них существенное влияние. Чаще всего такого мнения придерживаются руководители компаний и специалисты высокого уровня", - сообщили авторы исследования.

Исследование показало, что в Латвии 32% опрошенных во время чрезвычайного положения работают удаленно, 43% жителей изменили свои покупательские привычки, 26% - предпочитают проводить свободное время, гуляя на природе, 22% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет продолжают заниматься спортом в домашних условиях.

92% опрошенных латвийцев заявили, что ситуацию с коронавирусом необходимо воспринимать серьезно, в то же время 43% респондентов подчеркнули, что не стоит поддаваться панике.

В рамках глобального опроса Kantar обобщалась информация о том, как пандемия Covid-19 изменила действия, отношение и ожидания потребителей. На первом этапе опроса, который прошел с 14 по 23 марта, было опрошено более 25 тыс. человек в более чем 30 странах. На втором этапе, проходившем с 27 по 30 марта, было опрошено более 30 тыс. человек в более чем 50 странах.