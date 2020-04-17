ФОТО ⟩ Что происходит в общежитии в Эстонии, ставшем очагом инфекции Covid-19

Известно, что в общежитии 9 апреля состоялся сбор студентов, в котором приняли участие 14 человек. У многих из них к настоящему времени проявились признаки заболевания.

В пятницу незадолго до полудня дверь общежития была заперта. В то же время в вестибюле можно было увидеть нескольких сотрудников полиции и сотрудников Департамента здоровья.

Одна из жительниц общежития на Раатузе, испанка Мария Гонсалес Карпио, утверждала, что знакома с некоторыми из зараженных людей лично и, насколько известно, речь идет о французах. Гонсалес Карпио, по ее собственным словам, не испытывает страха, потому что она видела, как тщательно их здание в настоящее время дезинфицируется. Она не намерена возвращаться на родину, потому что там вспышка заболевания коронавирусом намного сильнее и с более серьезными последствиями, чем в Эстонии.