Пугающая тенденция: Люди без Covid-19 не вызывают "скорую", даже если состояние критическое

Медики объясняют - не все пациенты с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии именно из-за вируса. Один из пациентов перенес тяжелый инсульт, поэтому в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии.

В Рижской Восточной клинической университетской больнице в настоящее время находятся 15 пациентов c Covid-19. Кроме коронавируса они имеют другие заболевания.

"Есть пациенты с проблемами по части хирургии, с заболеваниями сердца. Есть один инфицированный Covid-19 с инсультом. К сожалению, состояние его здоровья ухудшилось, он находится в отделении интенсивной терапии", - комментирует представитель RAKUS Харийс Плаудис.

В то же время в Латвийском центре инфектологии (LIC) в тяжелом состоянии находятся четыре пациента с Covid-19.

Член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы Алексей Вишняков указал, что один пациент подключен к аппарату ИВЛ.

"Развитие инфекции непрогнозируемое, состояние здоровья может ухудшиться в любой момент", - добавил он.

Работники неотложной медицинской помощи заметили неприятную тенденцию, когда люди не обращаются за помощью медиков даже тогда, когда состояние их здоровья является критическим.

Медики указывают, что помощь будет оказываться всем, кому она необходима. Поэтому не стоит сидеть дома и ждать, когда ситуация станет критической.

Как сообщалось ранее, в минувшие сутки в Латвии было проведено 1535 анализов, 7 оказались положительными. Всего проверено 32 837 человек. Таким образом, по состоянию на 17 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 682.