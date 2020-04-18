Сб, 18.04.2020
Снимаем с себя всё, оставляем часы, ключи, мобильные телефоны. Никаких предметов быта в зоне. Иногда нательный крестик оставляют, но я бы не рекомендовал на себе хоть что-то носить. Врач о "красной зоне" с инфицированными коронавирусом

Видео ⟩ Водитель! К твоей машине прилип другой автомобиль

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Довольно необычная, можно даже сказать - невероятная картина наблюдалась одним прекрасным днем на дороге в Великобритании. Там грузовик попал в прямой контакт с легковым автомобилем и толкал его перед собой, даже не ощущая этого.

Водитель фуры мог так и продолжать дорогу, пока не достиг бы конечного пункта. К счастью, люди из другого транспорта с помощью различных сигналов смогли привлечь внимание водителя, который в конце концов обратил внимание на то, что к его автомобилю "прилип" VW Golf. 

"Я его не видел! Честно", - лишь сказал водитель фуры.

Видео: Необычное ДТП в Великобритании

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ