Видео ⟩ Водитель! К твоей машине прилип другой автомобиль

Водитель фуры мог так и продолжать дорогу, пока не достиг бы конечного пункта. К счастью, люди из другого транспорта с помощью различных сигналов смогли привлечь внимание водителя, который в конце концов обратил внимание на то, что к его автомобилю "прилип" VW Golf.