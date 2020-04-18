Видео ⟩ Водитель! К твоей машине прилип другой автомобиль

Довольно необычная, можно даже сказать - невероятная картина наблюдалась одним прекрасным днем на дороге в Великобритании. Там грузовик попал в прямой контакт с легковым автомобилем и толкал его перед собой, даже не ощущая этого.
Водитель фуры мог так и продолжать дорогу, пока не достиг бы конечного пункта. К счастью, люди из другого транспорта с помощью различных сигналов смогли привлечь внимание водителя, который в конце концов обратил внимание на то, что к его автомобилю "прилип" VW Golf.
"Я его не видел! Честно", - лишь сказал водитель фуры.
Видео: Необычное ДТП в Великобритании
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