Латвия разрешила жителям пересекать границу Литвы и Эстонии, чтобы попасть на работу

Ранее отсутствовала официальная позиция Латвии по этому вопросу, поскольку Латвия не закрывала на время кризиса внутренние границы ЕС.

Решение правительства Латвии означает, что

работающие в Латвии жители Эстонии и Литвы, а также работающие в соседних странах латвийцы больше не должны будут после пересечения границы две недели соблюдать карантин.

В то же время требование изоляции будет распространяться на нерабочее время.

Чтобы пересечь границу и попасть на работу, нужно иметь при себе соответствующие документы, подтверждающие, что место работы человека действительно находится в Латвии. Через границу пускают только на работу, но не за покупками.