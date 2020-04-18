Сб, 18.04.2020
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Латвия разрешила жителям пересекать границу Литвы и Эстонии, чтобы попасть на работу

Латвийско-эстонская граница

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Правительство Латвии узаконило трансграничную работу в кризисное время, сообщила "Актуальная камера".

Ранее отсутствовала официальная позиция Латвии по этому вопросу, поскольку Латвия не закрывала на время кризиса внутренние границы ЕС.

Решение правительства Латвии означает, что

работающие в Латвии жители Эстонии и Литвы, а также работающие в соседних странах латвийцы больше не должны будут после пересечения границы две недели соблюдать карантин.

В то же время требование изоляции будет распространяться на нерабочее время.

Чтобы пересечь границу и попасть на работу, нужно иметь при себе соответствующие документы, подтверждающие, что место работы человека действительно находится в Латвии. Через границу пускают только на работу, но не за покупками.

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