Сб, 18.04.2020
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Видео ⟩ Заболевший Covid-19 боец ММА следит за формой и в больнице: в ход пошли койки с пациентами

Иллюстративное фото

ФОТО: unsplash.com

Сербская организация смешанных единоборств (ММА) Magdan Fighting в своем аккаунте в Instagram опубликовала видео, на котором видно, как один из её бойцов, заразившийся Covid-19, даже в больнице не забывает о поддержании физической формы.

Боец по имени Юсуф Хайрович проводит бои в весовой категории до 93 килограммов. К сожалению, спортсмен заразился вирусом, попав в больницу города Нови-Пазар на юго-западе Сербии.

Но даже будучи госпитализированным, боец не забывает о поддержании физической формы. На видео видно, что он одновременно поднимает две больничные койки с пациентами на них. Один из пациентов в шутку кричит: "Сестра!".

Под видео организация ММА написала: "Несмотря на то, что он заразился коронавирусом и находится на карантине, наш боец Юсуф Хайрович продолжает поддерживать себя в форме. Скоро Юсуф нокаутом победит коронавирус и после этого достижения вы сможете увидеть его в действии в своём городе".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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Доступная на портале статистики ММА Tapology информация свидетельствует, что сербский боец за время своей карьеры одержал 13 побед, потерпел 11 поражений, а один бой завершился вничью.

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