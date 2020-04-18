Видео ⟩ Заболевший Covid-19 боец ММА следит за формой и в больнице: в ход пошли койки с пациентами

Боец по имени Юсуф Хайрович проводит бои в весовой категории до 93 килограммов. К сожалению, спортсмен заразился вирусом, попав в больницу города Нови-Пазар на юго-западе Сербии.

Но даже будучи госпитализированным, боец не забывает о поддержании физической формы. На видео видно, что он одновременно поднимает две больничные койки с пациентами на них. Один из пациентов в шутку кричит: "Сестра!".

Под видео организация ММА написала: "Несмотря на то, что он заразился коронавирусом и находится на карантине, наш боец Юсуф Хайрович продолжает поддерживать себя в форме. Скоро Юсуф нокаутом победит коронавирус и после этого достижения вы сможете увидеть его в действии в своём городе".