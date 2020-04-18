В связи с угрозой Covid-19 в Тарту закрыто общежитие с 281 жильцом

Люди, проживающие в общежитии, должны оставаться в своих квартирах до прихода результатов тестов на Covid-19 и избегать контактов с другими. Людям, в отношении которых действует ограничение на передвижение, будет обеспечено питание. Студенты, чей тест на Covid-19 окажется положительным, должны будут оставаться в изоляции в общежитии на Раатусе, 22 до полного выздоровления.

Ограничение на передвижение распространяется на живущих в общежитии людей до проведения им теста на Covid-19, выяснения круга близких контактов заразившихся и прибытия результатов тестов. Для того, чтобы избежать распространения инфекции, общежитие будет разделено на три зоны.

Жильцов распределят в соответствии с тем, идет ли речь о лицах, чей тест на коронавирус оказался положительным, людях, близко контактировавших с заболевшими, или не соприкасавшихся с заболевшими.

Лица, близко контактировавшие с заболевшими, чьи анализы оказались негативными, должны будут на две недели остаться в общежитии в своей квартире и следить за своим здоровьем. Им будет обеспечена возможность бывать на свежем воздухе.

Жильцы общежития, которые не соприкасались с заразившимися и чей тест даст негативный результат, могут передвигаться вне общежития с учетом распространяющихся на все общество ограничений.

Соблюдение ограничений на передвижение на Раатусе, 22 будет контролировать Департамент полиции и погранохраны.

В общежитии Тартуского университета 16 апреля у одного из зарубежных студентов тест на Covid-19 оказался положительным. Дополнительно было протестировано 17 контактировавших с ним лиц, среди которых было выявлено еще пять заразившихся.

Заболевшие живут в том же общежитии и участвовали в организованном там праздновании дня рождения.

Распоряжение вступает в силу с момента подписания. Ограничения будут действовать вплоть до изменения распоряжения, необходимость в котором будет оцениваться не реже, чем каждые две недели.

Reģistrēto gadījumu kāpums kļūst stāvāks. Pieaug arī testēšanas intensitāte. Iespējams, sāk izpausties arī Lieldienu ietekme.

Reģistrēto COVID-19 gadījumu un testu skaits Baltijas valstīs 🇪🇪🇱🇻🇱🇹 18.aprīļa rītā: pic.twitter.com/VwKpiYsa6R — Jānis Hermanis (@J_Hermanis) April 18, 2020