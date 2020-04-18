Армия борется с Covid-19: военнослужащим регулярно измеряют температуру

Если появляются хоть малейшие опасения по поводу состояния здоровья кого-то из военнослужащих, они изолируются, даже если позже оказывается, что у них была обычная простуда, сообщил Калниньш.

"Например, в пехотной школе в Алуксне, где ведется подготовка наших солдат, утро начинается с измерения температуры. Температура регулярно измеряется и на многих других базах - в военно-морских силах, на крупнейшей базе НВС в Адажи, а также в объединенном штабе, где одновременно находится много военнослужащих и гражданских сотрудников. Это очень жесткий мониторинг, и никто не рискует его нарушать", - сказал командующий НВС.