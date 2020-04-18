Армия борется с Covid-19: военнослужащим регулярно измеряют температуру

Для предотвращения распространения Covid-19 на военных базах военнослужащим регулярно измеряют температуру тела, сообщил порталу Минобороны sargs.lv командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.
В армии усиленно контролируется соблюдение мер безопасности и ведется мониторинг ситуации в подразделениях.
Если появляются хоть малейшие опасения по поводу состояния здоровья кого-то из военнослужащих, они изолируются, даже если позже оказывается, что у них была обычная простуда, сообщил Калниньш.
"Например, в пехотной школе в Алуксне, где ведется подготовка наших солдат, утро начинается с измерения температуры. Температура регулярно измеряется и на многих других базах - в военно-морских силах, на крупнейшей базе НВС в Адажи, а также в объединенном штабе, где одновременно находится много военнослужащих и гражданских сотрудников. Это очень жесткий мониторинг, и никто не рискует его нарушать", - сказал командующий НВС.
Как сообщалось, ранее Covid-19 был выявлен у двух солдат НВС и еще двух военнослужащих дислоцированных в Латвии сил НАТО.
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