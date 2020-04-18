"Не важно, санитар ты или врач". Латвийские медики об условиях работы во время Covid-19

Переполненные обычно пациентами коридоры больницы Гайльэзерс пусты. В отдельном отделении оборудована зона больных Covid-19. В нем лечатся заразившиеся, у которых есть и другие заболевания. Их в нем ожидает медсестра в полном защитном костюме.

Среди пациентов с Covid-19 есть те, кто болел долгое время и так ослаблен, что не могут ни поесть, не справить естественную нужду. Медики находятся в зоне повышенного риска, поэтому очень строго соблюдают правила безопасности.

"Что относится к одежде, то в костюме можно выдержать три-четыре часа, так как происходит обезвоживание организма. В этом костюме не можем ни есть, ни пить, ни посещать туалет. Нам надо терпеть!

Работая с пациентами, не важно, санитар ты или врач, всем необходимо обеспечить как свои рабочие функции, так и коллег - пациента нужно накормить, если он не ел, поменять памперс. Всем нужно делать все, чтобы в палате находилось по возможности меньше людей", - рассказала невролог больницы Рута Озолиня.

Цифровой век позволяет врачам облегчить свой быт, например, используя устройства видеонаблюдения, чтобы следить за тем, что происходит в палате. Собрания происходят с использованием возможности видеконференции.

"Когда пришел режим чрезвычайной ситуации, я вернулась из-за границы, поэтому и мне нужно было соблюдать самоизоляцию. Поняла, что не могу бросить больницу в беде. Нужно было общаться с коллегами, тогда обнаружили, насколько удобно можно работать на платформе Zoom", - указала главврач BKUS Ренате Снипе.

В цифровой среде можно консультировать и пациентов. Медики отмечают, что это время доказывает, насколько важно в лечении соприкосновение людей, хотя бы зрительный контакт.

"Если мы говорим, например, о пациентах с астмой, мы можем показать, как использовать устройства. Мы очень надеемся, что и после окончания режима чрезвычайной ситуации продолжим удаленное консультирование", - отметила Снипе.

"В Детскую больницу в день обычно на консультации приходят около 400-600 пациентов, и очередь на консультацию еще до кризиса растягивалась на четыре месяца. Как долго будет действовать режим ЧС, медики знать не могут, однако цифровое консультирование хоть немного, но снижает очереди и позволяет предоставить важную информацию пациентам", = сказала Снипе.

Напомним, в Латвии за прошедшие сутки подтверждены 30 новых случаев Covid-19, общее число зараженных составляет 712 человек, 37 из которых находятся в больните, в том числе пять - в тяжелом состоянии.

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