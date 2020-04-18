Шоу с Загитовой и семья с Песковым: как сейчас живет олимпийская чемпионка Татьяна Навка

13 апреля звезде фигурного катания Татьяне Навке исполнилось 45 лет. Несмотря на то, что её профессиональная карьера позади, она не только не пропала с горизонта, но и даже сумела приумножить популярность и известность.
Напомним, к победе на Олимпиаде Навку с её партнёром Романом Костомаровым привёл тренер Александр Жулин.
Однако путь на вершину славы не выдался для фигуристки лёгким, одержать победу она сумела лишь с третьей попытки. И с третьим партнером, пишет "Чемпионат".
Навка начала выступление ещё за СССР, когда её партнёром был Самвел Галазян, причём пара удостаивалась наград на отдельных этапах серии Гран-при. После распада СССР Навка/Газалян представляли сборную Беларуси, однако до большого успеха было далеко и после Олимпийских игр в Лиллехаммере дуэт распался.
Следующим партнером Татьяны стал Николай Морозов. Пара также выступала за Беларусь, но не смогла завоевать достойных титулов и распалась после Олимпиады в Нагано, вспоминает "Чемпионат".
После этого Навка решила выступать за Россию, а её партнёром стал Костомаров.
Наконец, главная для любого спортсмена награда была завоёвана, случилось это на Играх в Турине. Навка на льду воплощала образ Кармен, который удостоился оценки балерины Майи Плесецкой. Как пишет "Чемпионат", та заявила, что более страстной Кармен, чем Навка, она на льду ещё не видела.
После громкой победы Навка с Костомаровым спортивную карьеру завершили.
Однако они остались очень востребованными в шоу на льду, спектаклях и прочих проектах.
"Звёзды на льду", "Лёд и пламень", "Ледниковый период" - во всех этих проектах Навка блистала, практически всегда выходя в финал. Трижды она стала победителем.
Кроме того, на её счету и победа в танцевальном "Евровидении".
Большой успех имел мюзикл Ильи Авербуха "Кармен", где Навка сыграла привычную для себя роль.
После этого она занялась постановкой ледовых шоу сама, например, к "Спящей красавице" она привлекла фигуристку Алину Загитову.
В её планах - постановка балета на льду "Лебединое озеро". Это давно является её мечтой, которую за время спортивной карьеры реализовать так и не удалось.
Личная жизнь
Всё в порядке у экс-чемпионки и с личной жизнью.
С 1994 года она жила со своим тренером Александром Жулиным, в 2000 году у них родилась дочь Александра. Спустя десять лет пара рассталась, но осталась хорошими друзьями.
Сейчас Навка - супруга пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова. Официально они расписались пять лет назад, а в 2014 году у них родилась дочь Надежда.
"Я всегда знала, что главное в жизни — дом и семья. Да, моя работа делает меня счастливой, и дело очень важно для успешной женщины, но я не представляю своей жизни без заботы о детях, о муже, о родителях. И так было всегда, я всегда делала выбор в пользу семьи. И спорт я когда-то бросила именно ради семьи, ради любви. И это при том, что мечта стать олимпийской чемпионкой была главной в жизни", - рассказывает фигуристка о своем жизненном принципе.
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