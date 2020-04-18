Шоу с Загитовой и семья с Песковым: как сейчас живет олимпийская чемпионка Татьяна Навка

Напомним, к победе на Олимпиаде Навку с её партнёром Романом Костомаровым привёл тренер Александр Жулин.

Однако путь на вершину славы не выдался для фигуристки лёгким, одержать победу она сумела лишь с третьей попытки. И с третьим партнером, пишет "Чемпионат".

Навка начала выступление ещё за СССР, когда её партнёром был Самвел Галазян, причём пара удостаивалась наград на отдельных этапах серии Гран-при. После распада СССР Навка/Газалян представляли сборную Беларуси, однако до большого успеха было далеко и после Олимпийских игр в Лиллехаммере дуэт распался.

Следующим партнером Татьяны стал Николай Морозов. Пара также выступала за Беларусь, но не смогла завоевать достойных титулов и распалась после Олимпиады в Нагано, вспоминает "Чемпионат".

После этого Навка решила выступать за Россию, а её партнёром стал Костомаров.

Наконец, главная для любого спортсмена награда была завоёвана, случилось это на Играх в Турине. Навка на льду воплощала образ Кармен, который удостоился оценки балерины Майи Плесецкой. Как пишет "Чемпионат", та заявила, что более страстной Кармен, чем Навка, она на льду ещё не видела.

После громкой победы Навка с Костомаровым спортивную карьеру завершили.

Однако они остались очень востребованными в шоу на льду, спектаклях и прочих проектах.

"Звёзды на льду", "Лёд и пламень", "Ледниковый период" - во всех этих проектах Навка блистала, практически всегда выходя в финал. Трижды она стала победителем.

Кроме того, на её счету и победа в танцевальном "Евровидении".

Большой успех имел мюзикл Ильи Авербуха "Кармен", где Навка сыграла привычную для себя роль.

После этого она занялась постановкой ледовых шоу сама, например, к "Спящей красавице" она привлекла фигуристку Алину Загитову.