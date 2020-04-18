Сб, 18.04.2020
Неотложную помощь окажут всем, кому она необходима. Поэтому не стоит сидеть дома и ждать, когда ситуация станет критической. Латвийские медики
2

В России за сутки выявлены 4785 новых случаев Covid-19; умерли 40 человек

ФОТО: Reuters/ScanPix

В России за последние сутки выявлены 4785 новых случаев заболевания Covid-19, сообщает "Медуза" со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В пятницу умерли 40 человек с Covid-19, а выздоровели - 467 человек. 

Общее число заболевших составило 36 793 человек, из них 313 умерли, а 3057 - выздоровели.

"Медуза" отмечает, что только в Москве в пятницу умер 21 человек с Covid-19. Возраст умерших составляет от 34 до 91 года. Большинство из них имели сопутствующие заболевания, в том числе гипертонию, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени.

Таким образом, в Москве с начала эпидемии умерли уже 148 человек.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ