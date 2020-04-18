Сб, 18.04.2020
В защите жарко, хочется воды, плохо видно. В туалет ходить нельзя, пить и есть тоже. На всякий случай у нас лежат взрослые памперсы, некоторые ими уже пользуются. Но в них под костюмом сразу становится еще жарче, появляются проблемы с кожей, опрелости. Виталий Гусаров, главврач центра имени Пирогова
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Собянин продлил ограничения в Москве до 1 мая

Сергей Собянин

ФОТО: AFP/SCANPIX

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу сообщил, что строгие ограничения по предотвращению распространения коронавируса продлены до 1 мая, пишет dpa.

Изначально ограничения и система пропусков были установлены до воскресенья, 19 апреля.

Большинство фирм так и останется закрытыми до 1 мая.

Жители могут выходить из дома, чтобы сходить на работу или к врачу, однако если у них нет соответствующего пропуска, то им грозят серьезные штрафы.

Занятия спортом на свежем воздухе и прогулки запрещены, сотни людей были оштрафованы за нарушение запрета. Однако жители могут вывести на прогулку собаку, купить продукты в магазине или вынести мусор.

Собянин сообщил, что ограничения дали результаты и Москва избежала взрывообразного прироста случаев заболевание. "Это предварительное, скромное, однако очень важное достижение", - сказал Собянин.

Напомним, в России за последние сутки выявлены 4785 новых случаев заболевания Covid-19.

В пятницу умерли 40 человек с Covid-19, а выздоровели - 467 человек. 

Общее число заболевших составило 36 793 человек, из них 313 умерли, а 3057 - выздоровели.

В Москве в пятницу умер 21 человек с Covid-19. Возраст умерших составляет от 34 до 91 года. Большинство из них имели сопутствующие заболевания, в том числе гипертонию, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени.

Таким образом, в Москве с начала эпидемии умерли уже 148 человек.

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