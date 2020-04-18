Сб, 18.04.2020
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В Риге число пациентов с Covid-19 выросло до 399

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За прошедшие сутки число инфицированных Covid-19 увеличилось в Риге, Айзкраукле и Гаркалне, свидетельствует информация Центра по защите и профилактике заболеваний (SPKC).

Как сообщает агентство LETA, большинство новых случаев - 26 - зарегистрировано в Риге, где 18 зараженных констатированы в приюте "Синий крест". Еще один новый случай зарегистрирован в Гаркалне и один в Айзкраукле, где число зараженных достигло шести.

В свою очередь два случая заражения констатированы в регионах, где общее число заболевших не достигло пяти, поэтому SPKC эти регионы не называет.

На данный момент Covid-19 констатирован уже в 66 самоуправлениях Латвии.

В Риге же число пациентов с Covid-19 достигло 399.

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 30 новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 712 человек.

Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 1860 человек, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 34 697 человек.

В больницах находятся 37 пациентов с Covid-19, у 32 заболевание средней тяжести, пять человек - в тяжелом состоянии.

Из стационаров уже выписаны 64 пациента, переболевших Covid-19.

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