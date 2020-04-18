Директор Национального театра в прошлом году заработал почти €50 000

Как сообщает агентство LETA, за работу в Национальном театре он заработал 40 500 евро, в свою очередь в виде гонорара Вимба получил 800 евро. Кроме того, он задекларировал 924 евро как другие доходы от Национального театра.

Кроме того, Вимба получил также гонорар от Валмиерского театра драмы в размере 270 евро и от предприятия Mute Studija в размере 260 евро. В результате сделки с Улдисом Сникерисом директор Национального театра получил 5500 евро.

В декларации указано, что ему принадлежит земля в Кримулдской волости и доли капитала предприятия Panteons на 500 евро. В его владении также находится легковой автомобиль Škoda Kodiaq 2019 года выпуска. Задекларировал Вимба и накопления в банке SEB в размере 15 000 евро.

Министерство культуры назначило Вимбу членом правления Национального театра в 2018 году.

Вимба работал актером этого театра с 2007 года. В свою очередь в 2009 году он создал режиссерские работы в том же театре.

Вступая в должность, он сменил на посте Оярса Рубениса, который руководил Национальным театром с весны 2006 года.