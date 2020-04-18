Посмотри: Майкл Джордан однажды уступил в игре один на один офисному работнику

Мало кто может утверждать, что, играя один на один, обыграл легендарного Майкла Джордана. В 2003 году это удалось офисному работнику.
Мужчину, который до конца жизни может гордиться тем, что обыграл Майкла Джордона, зовут Джон Роджерс-младший. Он в своё время играл в баскетбол в университете Принстона. Позднее он занятия баскетболом не продолжил и стал владельцем и председателем правления предприятия Ariel Investments. Кроме того, он был и частью президентской команды Барака Обамы.
Конечно, видно, что Джордан не использовал весь свой арсенал движений, однако нельзя принижать и достижения Роджерса. Как-никак, Джордан был значительно выше своего противника.
Нужно принять во внимание и нежелание Джордана уступать ни в одной жизненной ситуации, о чем свидетельствует выкрик баскетболиста: "Ох, нет!" после последней атаки Роджерса.
Противостояние Джордана и Роджерса - с 0:38
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