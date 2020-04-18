Посмотри: Майкл Джордан однажды уступил в игре один на один офисному работнику

Мужчину, который до конца жизни может гордиться тем, что обыграл Майкла Джордона, зовут Джон Роджерс-младший. Он в своё время играл в баскетбол в университете Принстона. Позднее он занятия баскетболом не продолжил и стал владельцем и председателем правления предприятия Ariel Investments. Кроме того, он был и частью президентской команды Барака Обамы.