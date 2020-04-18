Covid-19: в Испании умерли уже более 20 000 человек

В Испании количество умерших в результате вспышки Covid-19 превысило 20 000 человек, сообщает dpa.
За последние сутки там умерли 565 человек с Covid-19, что на 20 меньше, чем днем ранее.
Испания - третья наиболее пострадавшая в результате пандемии коронавируса страна после США и Италии.
Однако эти числа полную картину могут и не отражать, в пятницу правительство начало работу над тем, чтобы унифицировать регистрацию числа случаев смерти и сообщении о них в каждом регионе.
Власти считают, что Испании удалось преодолеть кульминацию пандемии. Наибольшее число умерших от Covid-19 человек - 950 - было зарегистрировано в Испании 2 апреля.
За последние 24 часа зарегистрировано 4500 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее число выросло почти до 192 000.
Число вылечившихся людей увеличилось с 3000 до 75 000.
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