Covid-19: в Испании умерли уже более 20 000 человек

За последние сутки там умерли 565 человек с Covid-19, что на 20 меньше, чем днем ранее.

Испания - третья наиболее пострадавшая в результате пандемии коронавируса страна после США и Италии.

Однако эти числа полную картину могут и не отражать, в пятницу правительство начало работу над тем, чтобы унифицировать регистрацию числа случаев смерти и сообщении о них в каждом регионе.

Власти считают, что Испании удалось преодолеть кульминацию пандемии. Наибольшее число умерших от Covid-19 человек - 950 - было зарегистрировано в Испании 2 апреля.

За последние 24 часа зарегистрировано 4500 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее число выросло почти до 192 000.

Число вылечившихся людей увеличилось с 3000 до 75 000.