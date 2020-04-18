В странах Балтии снижаются цены на дизельное топливо

Цена бензина 95-й марки в Вильнюсе и Таллине не изменилась, а в Риге снизилась.

Самыми дорогими бензин и дизельное топливо были в Таллине, самыми дешевыми - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K бензин 95-й марки подешевел на 3,7% до 1,044 евро за литр, дизельное топливо подешевело на 4% до 0,954 евро за литр.

В Таллине бензин 95-й марки стоил 1,199 евро за литр, цена дизельного топлива снизилась на 3,2% - до 1,199 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки составляла 0,945 евро за литр, цена дизельного топлива снизилась на 1,1% - до 0,895 евро за литр.

Цены на автогаз в Риге и Вильнюсе уменьшились на 5,7% до 0,495 и 0,399 евро за литр. В Таллине автогаз подорожал на 11,9% до 0,67 евро за литр.