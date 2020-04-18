В Уфе семь медиков сбежали из больницы, в которой был установлен карантин

В Уфе из больницы, в которой был установлен карантин, сбежали семь медиков, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в контролирующих учреждениях.
"Известно, что речь идет о сотрудниках больницы: врачах и другом медицинском персонале. Они самовольно 10 апреля покинули здание клиники", - рассказал агентству источник.
Оказалось, что они покинули больницу, не дождавшись результатов повторных анализов на Covid-19. Шестеро из них были возвращены в больницу в принудительном порядке.
Примечательно, что Республиканская клиническая больница, из которой сбежали врачи - один из эпицентров коронавируса в регионе.
Согласно данным Минздрава, в Башкирии зарегистрировано 219 случаев Covid-19, 54 из них - в Республиканской клинической больнице.
Всего в Башкирии из-за карантина закрыты 11 больниц.
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