В Уфе семь медиков сбежали из больницы, в которой был установлен карантин

"Известно, что речь идет о сотрудниках больницы: врачах и другом медицинском персонале. Они самовольно 10 апреля покинули здание клиники", - рассказал агентству источник.

Оказалось, что они покинули больницу, не дождавшись результатов повторных анализов на Covid-19. Шестеро из них были возвращены в больницу в принудительном порядке.

Примечательно, что Республиканская клиническая больница, из которой сбежали врачи - один из эпицентров коронавируса в регионе.

Согласно данным Минздрава, в Башкирии зарегистрировано 219 случаев Covid-19, 54 из них - в Республиканской клинической больнице.

Всего в Башкирии из-за карантина закрыты 11 больниц.