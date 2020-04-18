Covid-19: часть жителей Латвии стала больше пить

Ответы респондентов показали, что во время чрезвычайного положения значительно больше, чем обычно, алкоголь употребляют 4%, а 7% - немного больше. 46% опрошенных указали, что их потребление алкоголя не изменилось, 9% употребляют алкоголя меньше, чем обычно, а 33% опрошенных заявили, что не употребляют спиртное вообще.

Кроме того, 6% опрошенных сообщили, что во время чрезвычайного положения чаще употребляют табачные изделия, при этом 2% - значительно чаще, 4% - немного больше, чем обычно.

У 21% привычка курить никак не изменилась, 68% не курят вообще, а 4% указали, что во время пандемии курят меньше, чем обычно.

Как отмечает психотерапевт Андрис Веселовскис, рост потребления алкоголя говорит о том, что пандемия Covid-19 и ее последствия влияют на психику людей.

Во время кризиса люди одновременно испытывают ряд неприятных эмоций - тревогу, напряжение, страх и злость. Чтобы смягчить неприятные ощущения, они ищут способы, которые дадут немедленное облегчение, и одним из них является алкоголь, хотя в долгосрочной перспективе это и грозит серьезной зависимостью.

"Стремление получить эмоциональное облегчение усиливается, и человек начинает пить все больше и больше", - говорит психотерапевт.

Веселовскис отмечает, что людям, которые не могут справиться с переменами, необходима профессиональная помощь - консультации о том, как преодолеть кризис, социальная и психологическая помощь. В то же время можно найти другие способы уменьшения стресса - например, это может быть пение, танцы, физические упражнения, освоение совершенно новых навыков, медитация, прогулки и т.д.

Опрос проводился в сотрудничестве с компанией Gemius 26-29 марта, в нем участвовали 1709 респондентов.