В России - более 6000 новых случаев Covid-19. Больше только в США

В России за прошедшие сутки умерли 48 человек с Covid-19 - из них 28 в Москве. Выздоровели 234 человека.

Всего к 19 апреля в стране зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах.

По сообщению московского оперативного штаба, более 40% тех, у кого в последние в последние сутки выявлен коронавирус, не испытывают никаких симптомов.

Число зараженных продолжает расти быстрыми темпами. Больше новых случаев инфекции, чем в России, теперь фиксируется только в США, отмечает "Радио Свобода".

По данным международной группы волонтеров Worldometer на 18 апреля, в США коронавирусом заразились более 730 тысяч человек, из которых более 29 тысяч за последние сутки. В стране скончались более 38 тысяч пациентов с Covid-19.