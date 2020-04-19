В России - более 6000 новых случаев Covid-19. Больше только в США

В России новый суточный рекорд - в минувшие сутки зафиксировано 6060 новых случаев заражения Covid-19, пишет "Радио Свобода" со ссылкой на последние данные Оперативного штаба.
В России за прошедшие сутки умерли 48 человек с Covid-19 - из них 28 в Москве. Выздоровели 234 человека.
Всего к 19 апреля в стране зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах.
По сообщению московского оперативного штаба, более 40% тех, у кого в последние в последние сутки выявлен коронавирус, не испытывают никаких симптомов.
Число зараженных продолжает расти быстрыми темпами. Больше новых случаев инфекции, чем в России, теперь фиксируется только в США, отмечает "Радио Свобода".
По данным международной группы волонтеров Worldometer на 18 апреля, в США коронавирусом заразились более 730 тысяч человек, из которых более 29 тысяч за последние сутки. В стране скончались более 38 тысяч пациентов с Covid-19.
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