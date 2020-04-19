"Ты будто низший слой населения". Российская спортсменка о том, почему после травмы уехала в Испанию

Олимпийские игры в Сочи, 2014 год. Россиянка Мария Чаадаева (Комиссарова) на тренировке по фристайлу получила тяжелейшую травму. Исход - перелом позвоночника и инвалидная коляска, к которой она по-прежнему прикована. Но быть инвалидом - не приговор, убеждена Мария, переписавшая свою жизнь, уехав в Испанию.
Почему Мария переехала из России? В интервью "Спорт-Экспресс" она рассказала, что в Испании - доступная среда для инвалидов, здесь она спокойно может проехать, куда ей надо.
"В России целая проблема выйти из дома и на каждом шагу какие-то препятствия", - признаётся она.
В качестве примера бывшая сноубордистка привела незакрытый люк:
"Выходишь гулять с ребёнком, он везде бегает, а тут открытый люк. Получается, я не могу с Матвеем одна выйти на прогулку. Не успею его поймать, если что".
Но не только это расстраивало Марию. Дело и в отношении к инвалидам. После травмы девушка вышла замуж за товарища по команде, который ради неё оставил свою спортивную карьеру. У пары родились двое детей.
"Когда вставала на учёт по второй беременности в Санкт-Петербурге, меня спросили:
"Вы что, опять?!" Видимо, я для них необычный случай, на коляске. В России инвалид — это инвалид. На тебя все косятся, и ты как будто самый низший слой населения", - поделилась Мария личным опытом.
По её словам, испанских врачей беременность инвалида никак не удивила.
Теперь Мария не только жена и мама, но и популярный блогер, в социальной сети Instagram у неё почти миллион подписчиков. Недавно девушка опубликовала очень трогательное видео, как местные полицейские поздравляли её сына с трёхлетием:
"Недавно узнала, что можно позвонить, оставить заявку и они приедут поздравить. Вывесили на балконе шарики, чтобы было понятно, где именинник.
Они спели песню, поаплодировали — было супер. Я растрогалась до слёз, а Матео сразу начал спрашивать, когда же они ещё приедут", - рассказала бывшая спортсменка.
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