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"Ты будто низший слой населения". Российская спортсменка о том, почему после травмы уехала в Испанию

После операции, в Сочи спортсменку навестил президент РФ Владимир Путин

ФОТО: AFP/SCANPIX

Олимпийские игры в Сочи, 2014 год. Россиянка Мария Чаадаева (Комиссарова) на тренировке по фристайлу получила тяжелейшую травму. Исход - перелом позвоночника и инвалидная коляска, к которой она по-прежнему прикована. Но быть инвалидом - не приговор, убеждена Мария, переписавшая свою жизнь, уехав в Испанию. 

16 февраля 2014 года

ФОТО: Reuters/ScanPix

Почему Мария переехала из России? В интервью "Спорт-Экспресс" она рассказала, что в Испании - доступная среда для инвалидов, здесь она спокойно может проехать, куда ей надо.

"В России целая проблема выйти из дома и на каждом шагу какие-то препятствия", - признаётся она.

В качестве примера бывшая сноубордистка привела незакрытый люк:

"Выходишь гулять с ребёнком, он везде бегает, а тут открытый люк. Получается, я не могу с Матвеем одна выйти на прогулку. Не успею его поймать, если что".

Но не только это расстраивало Марию. Дело и в отношении к инвалидам. После травмы девушка вышла замуж за товарища по команде, который ради неё оставил свою спортивную карьеру. У пары родились двое детей. 

"Когда вставала на учёт по второй беременности в Санкт-Петербурге, меня спросили:

"Вы что, опять?!" Видимо, я для них необычный случай, на коляске. В России инвалид — это инвалид. На тебя все косятся, и ты как будто самый низший слой населения", - поделилась Мария личным опытом.

По её словам, испанских врачей беременность инвалида никак не удивила. 

Теперь Мария не только жена и мама, но и популярный блогер, в социальной сети Instagram у неё почти миллион подписчиков. Недавно девушка опубликовала очень трогательное видео, как местные полицейские поздравляли её сына с трёхлетием:

"Недавно узнала, что можно позвонить, оставить заявку и они приедут поздравить. Вывесили на балконе шарики, чтобы было понятно, где именинник.

Они спели песню, поаплодировали — было супер. Я растрогалась до слёз, а Матео сразу начал спрашивать, когда же они ещё приедут", - рассказала бывшая спортсменка. 

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