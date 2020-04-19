Видео ⟩ Более 100 мировых звезд провели большой онлайн-концерт. Его посмотрели свыше 18 миллионов!

Кроме этого, со своими номерами выступили Сэм Смит, Билли Айлиш, Пол Маккартни, Тейлор Свифт, Дженнифер Лопес, Крис Мартин, Фаррелл Уильямс и Рита Ора.

Популярная исполнительница Леди Гага в своей речи подчеркнула, что главной целью марафона является не желание собрать средства, а продемонстрировать солидарности через музыку.

Леди Гага ФОТО: Getty Images / AFP/ Scanpix

Онлайн-трансляция длилась восемь часов. Артисты исполняли свои хиты каждый у себя дома. Мероприятие было приурочено к ситуации с пандемией коронавируса.

Инициативу в организации этого концерта проявила организация Global Citizen ("Гражданин мира") и Всемирная организация здравоохранения. Как сообщается, Леди Гага выступила одним из организаторов проекта.

"Хотя прямо сейчас мы все разделены, но именно в эти дни единение важно как никогда", - говорится в заявлении Global Citizen.

Между выступлениями были рассказаны истории из будней врачей и медсестер, которые сейчас находятся на передовой в борьбе с COVID-19 по всему миру.

Собранные деньги будут перечислены специальному фонду по борьбе с Covid-19 при ВОЗ.