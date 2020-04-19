Вс, 19.04.2020
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  • Более 100 мировых звезд провели большой онлайн-концерт. Его посмотрели свыше 18 миллионов!

Видео ⟩ Более 100 мировых звезд провели большой онлайн-концерт. Его посмотрели свыше 18 миллионов!

ФОТО: EDDIE KEOGH / REUTERS/Scanpix

в ночь с 18 на 19 апреля в благотворительном концерте "Один мир: вместе дома" приняли участие более 100 мировых звезд и музыкантов, включая легендарную группу The Rolling Stones, Леди Гага и Элтона Джона. Об этом пишет BBC.

Кроме этого, со своими номерами выступили Сэм Смит, Билли Айлиш, Пол Маккартни, Тейлор Свифт, Дженнифер Лопес, Крис Мартин, Фаррелл Уильямс и Рита Ора. 

Популярная исполнительница Леди Гага в своей речи подчеркнула, что главной целью марафона является не желание собрать средства, а продемонстрировать солидарности через музыку. 

Леди Гага

ФОТО: Getty Images / AFP/ Scanpix

Онлайн-трансляция длилась восемь часов. Артисты исполняли свои хиты каждый у себя дома. Мероприятие было приурочено к ситуации с пандемией коронавируса.

Инициативу в организации этого концерта проявила организация Global Citizen ("Гражданин мира") и Всемирная организация здравоохранения. Как сообщается, Леди Гага выступила одним из организаторов проекта.

"Хотя прямо сейчас мы все разделены, но именно в эти дни единение важно как никогда", - говорится в заявлении Global Citizen.

Между выступлениями были рассказаны истории из будней врачей и медсестер, которые сейчас находятся на передовой в борьбе с COVID-19 по всему миру.

Собранные деньги будут перечислены специальному фонду по борьбе с Covid-19 при ВОЗ. 

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