Главный инфекционист Уга Думпис о спаде новых случаев Covid-19: "Радоваться пока нельзя"

Комментируя выявленные в эти выходные новые случаи Covid-19, он отметил, что большая часть из них связана с приютом "Синий крест", а в целом резкого прироста нет.

В то же время это означает, что пока не ощущается влияние пасхальных выходных на распространение болезни, и оценить его можно будет на следующей неделе.

Хотя не этой неделе выявлено меньше случаев заболевания, чем на прошлой, по словам Думписа, радоваться пока нельзя, как и нельзя считать, что проблема решена, потому что риски все еще есть.

Кроме того, растет и будет продолжать расти количество госпитализированных пациентов с Covid-19.

Негативно представитель Минздрава расценивает и то, что продолжают болеть медицинские работники.

Как сообщал RUS.TVNET, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 15 новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 727 человек. Умерли в Латвии пять пациентов с Covid-19, по еще одному случаю ожидается заключение.