В Риге число пациентов с Covid-19 выросло до 410

Как сообщает агентство LETA, большинство новых случаев - 11 - зарегистрировано в Риге, где 5 зараженных констатированы в приюте "Синий крест".

До восьми выросло число заболевших в Валмиере. На одного больше зараженного стало в Стопиньском крае, где сейчас зарегистрировано восемь случаев Covid-19.

На данный момент Covid-19 констатирован уже в 66 самоуправлениях Латвии.

В Риге же число пациентов с Covid-19 достигло 410, в Юрмале по-прежнему 32 случая, в Елгаве - 23.

Согласно информации SPKC, одна пятая или 22% от всех 727 пациентов - в возрасте от 30 до 39 лет, еще 19% - от 40 до 49 лет. Много пациентов - 17% - представляют возрастную группу от 50 до 59 лет.

Из всех пациентов 2% составляют дети в возрасте до девяти лет, а 9% - пожилые люди старше 70 лет. 15% пациентов - в возрасте от 20 до 29 лет, 13% - от 60 до 69 лет. Еще 3% пациентов с Covid-19 - в возрасте от 10 до 19 лет.

Как сообщал RUS.TVNET, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 15 новых случаев заражения Covid-19, в том числе - у пяти человек в приюте "Синий крест". В целом в стране инфекция диагностирована у 727 человек.

Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 1184 человека, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 35 881 человек. В больницах находятся 44 пациента с Covid-19, у 39 заболевание средней тяжести, пять человек - в тяжелом состоянии. Умерли в Латвии пять пациентов с Covid-19, по еще одному случаю ожидается заключение.