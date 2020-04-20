Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года

Василиса Володина - известный российский астролог и телеведущая. Если вы хотите узнать, как привлечь удачу на неделе с 20 по 26 апреля, то обязательно ознакомьтесь с этим гороскопом.
Ожидается, что на этой неделе звезды и планеты станут весьма созидательными для большинства знаков Зодиака. Это будет благоприятное время для повышенной активности практически во всех сферах жизни. При этом динамика и постоянные дела могут привести к переутомлению. Чтобы избежать апатии и усталости, не тратьте силы на бесполезные дела, советует астролог.
Овен
Овнам на этой неделе желательно действовать в одиночку. Можно просить о помощи только самых близких людей, к которым есть безоговорочное доверие. Дело в том, что звезды и планеты своей активностью заставят недоброжелателей и врагов пойти против представителей этого знака Зодиака.
Не исключено, что Овнам придется разбираться в своих чувствах на этой неделе. Ожидается, что отношения примут не самый позитивный характер. Придется много говорить о любви, о приоритетах.
Нужно быть искренними и не лукавить. Особенно это касается конца недели: именно в этот период и наступят самые большие сложности в общении.
Телец
Эта неделя идеально подходит для реализации бизнес-идей и творческой деятельности, а также для усердной работы в целом. Не стоит отвлекаться на мелкие задачи, которые сейчас не имеют важности.
Нужно фокусироваться только на том, что принесет больше удовлетворения, денег, влияния. Повышенная активность в амурных делах тоже будет очень кстати для Тельцов.
Удача не всегда будет рядом. Ожидается, что в среду и четверг она временно отступит, поэтому в эти дни лучше не рисковать.
Если Тельцы проявят себя хорошо в работе, то их ждет очень щедрое вознаграждение в обозримом будущем.
Выходные лучше посвятить семье, друзьям и любимым.
Близнецы
В начале недели лучше отказаться от общения с негативно мыслящими людьми. Гораздо безопаснее будет проводить время с теми, кто может помочь, поддержать в трудную минуту.
Если удастся сохранить оптимизм, то Близнецам будет море по колено. Любые трудности превратятся в пустяк. В таком состоянии представители данного знака станут привлекательнее для противоположного пола. Словом,
пришло время абстрагироваться от всего отрицательного в своем сознании. На выходных лучше заняться уборкой и прочими домашними делами.
Рак
Период благоприятен для смены обстановки. Полезно знакомиться с новыми людьми, брать отпуск, менять работу, начинать ремонт, переезжать. Все это лучше делать сейчас, пока звезды и планеты в идеальной гармонии друг с другом. Если навалится много дел, не стоит паниковать. Важно решать проблемы по мере поступления.
Если неурядиц будет больше, чем позитивных событий, желательно найти способ для поднятия настроения.
Стоит помнить, что любые трудности - это прежде всего опыт. Они учат нас многому, причем даже в том случае, если не удается их решить.
Это будет очень важная неделя для Раков, поэтому лучше не пускать все на самотек.
Лев
У Львов начинается весьма удачный период, причем во всех сферах жизни одновременно. Это значит, что нужно перестать сидеть без дела, начать проявлять активность в делах и в любви, искать способы укрепления здоровья и энергетики. Для начала желательно избавиться от зависти, злости и старых обид.
Когда сознание будет чистым от негативного "мусора", можно приступать к созданию новых отношений, к новым начинаниям в работе, к смене обстановки и так далее.
Полезными могут стать новые знакомства - возможно, в соцсетях. Не стоит бросать начатые дела и проекты на полпути к успеху.
Лучше доводить все до конца.
Дева
У Дев начинается не самый простой период, так как звезды могут спровоцировать активизацию самых ужасных привычек этого знака Зодиака. Девам придется заставить себя бороться против своих же страхов и разрушительных желаний и мыслей.
Необходимо настроиться на позитивную волну, чтобы оставаться на волне удачи.
На этой неделе Девам стоит больше двигаться и тщательнее заботиться о своем здоровье. В делах и в любви лучшим советчиком будет шестое чувство.
Конец недели - благоприятное время для покупок, ремонта автомобиля и техники, обновления гардероба, решения жилищных вопросов, а также для генеральной уборки.
Весы
Начало недели будет достаточно позитивным для Весов, так как звезды и планеты окажутся в полной гармонии. Можно не поступаться своими интересами ради других, но уже ближе к среде стоит уходить от эгоизма.
Конец недели нужно прожить ради близких и любимых людей. Это поможет уберечь отношения от неурядиц, ссор и затяжных конфликтов.
Весам-автомобилистам не стоит лихачить на дорогах, а Весы-пешеходы должны смотреть в оба. Эта неделя должна пройти под эгидой заботы о своем здоровье.
Скорпион
Наступает благоприятный период для общения с деловыми партнерами, собеседований, переговоров (с учетом ситуации - онлайн). Очень хорошо пройдет рабочая неделя для представителей таких профессий, как менеджер по продажам, продавец, бухгалтер, преподаватель математики или физики. Все, что связано с цифрами, принесет Скорпионам невероятную удачу.
На этой неделе даст о себе знать ревность Скорпионов. Звезды могут спровоцировать бурю эмоций, которую стоит сдерживать любыми способами.
Не стоит проявлять собственничество по отношению к любимым и близким. В противном случае они могут отвернуться и начать проявлять недоверие.
Стрелец
Это идеальное время для поиска своей половинки, любовных приключений и флирта - пусть и виртуального. Стрельцам, которые уже состоят в отношениях, желательно сделать так, чтобы желания любимой (или любимого) были в приоритете.
Работать на этой неделе будет значительно легче, особенно со вторника по четверг включительно, так как в эти дни звезды будут находиться в идеальном положении. Желательно расписать все дела заранее и следовать планам.
Не стоит опаздывать на важные онлайн-встречи и конференции - начальство, коллеги и партнеры по бизнесу это не оставят незамеченным.
Козерог
В делах и в любви у Козерогов в самом начале недели будет затишье. Первые пару дней они будут подспудно чувствовать, что вот-вот должно произойти что-то очень важное. Звезды и планеты сделают так, что Козероги могут на этой неделе совершить типичные для них жизненные ошибки. Негативный период закончится 22 апреля.
После этой даты можно браться за любые дела, знакомиться с людьми, пусть и посредством соцсетей. Такие знакомства принесут Козерогам много позитива.
Можно проводить время в общении со старыми друзьями, восстанавливать связи с дальними родственниками.
Звезды советуют следить за собственным здоровьем.
Водолей
На этой неделе Водолеям нужно больше времени проводить с детьми, своей половинкой, родителями. Находить общий язык с близкими будет гораздо проще. Это значит, что пришло время обсудить очень важную назревшую проблему, сделать шаг навстречу друг другу. Полезными будут командная работа и новые знакомства.
Не исключено, что звезды столкнут Водолеев с неприятными открытиями и заставят пережить негативные ситуации. Не нужно терять веру в себя.
Важно помнить о том, что абсолютно любая проблема решаема - нужно лишь подобрать правильный ключ, настроившись на успех.
Рыбы
Это будет очень продуктивная неделя для Рыб. Звезды и планеты создадут идеальные условия для работы и увлечений, а Рыбам нужно лишь найти в себе силы, чтобы не сидеть без дела.
Нужно избавиться от лени и апатии, ведь даже малейший успех на этой неделе может в скором будущем перерасти в нечто большее.
Это хорошее время для финансовой активности. Пришла пора купить что-то важное, дорогостоящее. Но если таких целей пока нет, не стоит приобретать то, в чем нет никакой необходимости. Также эта неделя идеальна для необычного, интересного отдыха, который можно устроить и у себя дома.
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