Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года

Ожидается, что на этой неделе звезды и планеты станут весьма созидательными для большинства знаков Зодиака. Это будет благоприятное время для повышенной активности практически во всех сферах жизни. При этом динамика и постоянные дела могут привести к переутомлению. Чтобы избежать апатии и усталости, не тратьте силы на бесполезные дела, советует астролог.

Овен

Овнам на этой неделе желательно действовать в одиночку. Можно просить о помощи только самых близких людей, к которым есть безоговорочное доверие. Дело в том, что звезды и планеты своей активностью заставят недоброжелателей и врагов пойти против представителей этого знака Зодиака.

Не исключено, что Овнам придется разбираться в своих чувствах на этой неделе. Ожидается, что отношения примут не самый позитивный характер. Придется много говорить о любви, о приоритетах.

Нужно быть искренними и не лукавить. Особенно это касается конца недели: именно в этот период и наступят самые большие сложности в общении.

Телец

Эта неделя идеально подходит для реализации бизнес-идей и творческой деятельности, а также для усердной работы в целом. Не стоит отвлекаться на мелкие задачи, которые сейчас не имеют важности.

Нужно фокусироваться только на том, что принесет больше удовлетворения, денег, влияния. Повышенная активность в амурных делах тоже будет очень кстати для Тельцов.

Удача не всегда будет рядом. Ожидается, что в среду и четверг она временно отступит, поэтому в эти дни лучше не рисковать.

Если Тельцы проявят себя хорошо в работе, то их ждет очень щедрое вознаграждение в обозримом будущем.

Выходные лучше посвятить семье, друзьям и любимым.

Близнецы

В начале недели лучше отказаться от общения с негативно мыслящими людьми. Гораздо безопаснее будет проводить время с теми, кто может помочь, поддержать в трудную минуту.

Если удастся сохранить оптимизм, то Близнецам будет море по колено. Любые трудности превратятся в пустяк. В таком состоянии представители данного знака станут привлекательнее для противоположного пола. Словом,

пришло время абстрагироваться от всего отрицательного в своем сознании. На выходных лучше заняться уборкой и прочими домашними делами.

Рак

Период благоприятен для смены обстановки. Полезно знакомиться с новыми людьми, брать отпуск, менять работу, начинать ремонт, переезжать. Все это лучше делать сейчас, пока звезды и планеты в идеальной гармонии друг с другом. Если навалится много дел, не стоит паниковать. Важно решать проблемы по мере поступления.

Если неурядиц будет больше, чем позитивных событий, желательно найти способ для поднятия настроения.

Стоит помнить, что любые трудности - это прежде всего опыт. Они учат нас многому, причем даже в том случае, если не удается их решить.