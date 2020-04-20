"Вы бы видели интенсивную терапию! Там никто не дышит сам". Латвийский медик в Лондоне

Тимур Анцов - ассистент операционной сестры. В Лондоне он уже более восьми лет работает в больнице University College Hospital.

В разговоре с журналистом он развенчивает один из популярных мифов - с Covid-19 все не так, как при ежегодной эпидемии гриппа. "Сейчас все значительно серьезнее", - отмечает он. Мужчина указывает, что больше всего его удивляет и беспокоит то, что люди не только верят фейковым новостям, но и не проверяют источники и факты, которые могут противоречить сами себе.

Самыми опасными он считает сторонников теорий заговора - вместо того, чтобы защищать себя и близких, они выясняют, существует ли болезнь вообще.

Врач уверен - скепсис приверженцев теорий заговора стал бы меньше, если бы они увидели, что сейчас происходит в отделениях интенсивной терапии.

"Там все на аппарате ИВЛ, а медики каждый процент кислорода в легких пациента выигрывают в жесткой борьбе. В этих отделениях находятся не только пожилые люди. Там и молодые, кажущиеся сильными - они стали жертвами своей и чужой безответственности", - прокомментировал Анцов, отметив, что в отделении интенсивной терапии "никто не дышит сам".

Тимур рассказывает, что в больнице, где он работает, соблюдаются строгие меры безопасности. Средств защиты, по его словам, хватает. Перемещения строго контролируют, медицинское учреждение поделено на две зоны — Covid и Covid Free. Отменены все плановые операции, кроме онкологических.

Тимур рассказывает о том, что у некоторых его коллег тоже констатировали Covid-19. Мужчина говорит, что они переболели им как простым гриппом, только в более тяжелыми симптомами. К счастью, знакомым медикам госпитализация и ИВЛ не потребовались. Несмотря на это, ассистент операционной сестры указывает на то, что на сегодняшний день вирус изучен не до конца, поэтому "однозначно ясного лечения нет".

"Легкая доза стресса на работе чувствуется", - отмечает он. При этом добавляя, что ему приятно, что каждый четверг в 8 вечера люди из окон и дворов аплодируют всем тем, что не может сидеть дома и таким образом подвергается риску заболеть.

"Это дарит понимание, что ясно мыслящих значительно больше, чем ковидиотов", - делится своими переживаниями и размышлениями мужчина.

Тимур рассказывает, что почти не знает, как латвийские медики борются с эпидемией, и немного беспокоится по поводу близких в Латвии, но полагается на их здравый смысл.