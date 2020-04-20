Видео ⟩ Улыбка пса, надевшего зубные протезы хозяина, стала хитом Сети

Бэн Кампбэл из Мичигана (США) поделился смешным видео, на котором его любимец улыбается напротив него, надев зубные протезы.

Бэн рассказал, что зубные протезы он купил, чтобы делать смешные селфи во время карантина, "но Томас украл его со стола и решил примерить".

Смотрите видео!

Недавно RUS.TVNET рассказывал о ещё одном питомце, который повеселил и опечалил своего хозяина одновременно: владелец кота ушёл из дома на полчаса. Перед тем как уйти, хозяин включил камеру, а по возвращении посмотрел запись: он увидел, как тяжело его кот переживал недолгую разлуку.