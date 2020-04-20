В армии Литвы восемь зараженных Covid-19, болеют и в батальоне НАТО. На изоляции - около 200 военных

"Число изолированных меняется, на сегодняшний день изолировано несколько сотен военных", - сообщил BNS офицер штаба литовской армии по связям с общественностью Андрюс Дилда.

"Часть изолирована в наших лечебных или реабилитационных учреждениях, другие самоизолировались дома", - рассказал представитель вооруженных сил.

Он также добавил, что около десяти военных дислоцированного в Литве батальона НАТО также болеют коронавирусом, однако среди них уже много выздоровевших.

"В целом до двадцати зараженных, есть много выздоровевших, поскольку болеющих было более 20, часть самолетами доставлены в свои государства, где проходят лечение, а из тех, что остались здесь, часть выздоровела, а часть еще на лечении", - сообщил Дилда.

Боевая группа сил передового базирования НАТО дислоцирована в Литве с февраля 2017. Батальоном в Литве командует Германия.