Covid-19 у соседей. В Литве скончались уже 37 человек, в Эстонии - ни одной смерти за сутки

Литва

В понедельник в Литве стало известно еще об одном случае смерти от коронавируса, общее количество скончавшихся от вируса составило 37 человек. Как сообщило Министерство здравоохранения Литвы, в воскресенье скончался пациент Клайпедской университетской больницы, находившийся в группе риска.

В Литве в целом выявлено 1326 случаев коронавируса, 242 человека уже выздоровели.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии не было ни одного умершего от Covid-19, сообщил департамент здоровья Эстонии.

Всего за все время с начала пандемии от Covid-19 в Эстонии скончались 40 человек.

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 602 теста на вирус, из них 1,2%, т.е. семь тестов показали позитивный результат. На сегодняшний день в Эстонии проведено 40 930 тестов, из них 1535, т.е. 3,8% были положительными.

По состоянию на утро 20 апреля в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 128 пациентов, в том числе 9 человек находятся на искусственной вентиляции легких. Самый молодой госпитализированный больной в возрасте 19 лет, самому пожилому - 100 лет. Из больниц выписаны 165 человек.

Таким образом на 20 апреля: Литва - подтверждено 1326 случаев, проверены 66 352 пробы, скончались 37 человек.

- подтверждено 1326 случаев, проверены 66 352 пробы, скончались 37 человек. Латвия - подтверждено 739 случаев, проверено 36 668 проб, скончались 5 человек.

- подтверждено 739 случаев, проверено 36 668 проб, скончались 5 человек. Эстония - подтверждено 1535 случаев, проверены 40 930 проб, скончались 40 человек.