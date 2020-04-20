Видео ⟩ Российский блогер перепел хит Little Big голосами Лещенко, Шакиры и Элвиса Пресли

Российский пародист и музыкант Кирилл Нечаев исполнил хит группы Little Big - Uno голосами различных известных исполнителей. Видео он разместил на своей YouTube-странице.
"Представьте, что было бы, если бы песню Little Big Uno пели звезды зарубежной и российской эстрады", - сказал Кирилл в самом начале.
В ролике он исполнил популярную песню голосами певицы Шакиры, Эминема, Элвиса Пресли, группы Scooter, Боба Марли. Кирилл не забыл и про российских звезд - Льва Лещенко и Леонида Агутина.
Ролик уже посмотрели свыше 590 тысяч человек.
Видео: Кирилл Нечаев - Uno
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