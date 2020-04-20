Экс-министр финансов: Латвия оправится после кризиса из-за Covid-19 в течение года

"Думаю, экономика Европы и мира потеряет два-три года, то есть для возвращения к уровню прошлого года потребуется два-три года. Я надеюсь, что Латвия справится в течение одного года. Однако будут регионы, которые не восстановятся еще на протяжении многих лет", - сказал Вилкс.

В то же время он отметил, что не согласен с прогнозируемым Международным валютным фондом спадом экономики в странах Балтии.

"Ну не может быть в странах Балтии падение больше, чем в Италии или Испании. Совершенно ясно, что Латвия и другие страны Балтии восстановятся быстрее", - сказал он.

Вилкс также отметил, что нынешний кризис покажет истинный размер латвийской теневой экономики.

По его словам, предпринятые Латвией на сегодняшний день меры являются абсолютно адекватными и, возможно, Латвия, а также Литва и Эстония станут примером, как без паники и слаженно преодолевать подобные трудности.

По мнению Вилкса, Латвия поступает правильно, беря займы на международных рынках.

"Абсолютно ясно, что на какое-то время нам нужно будет забыть о различных показателях, например, дефиците бюджета, госдолге", - сказал он, добавив, что в ближайшие годы нужно будет думать не о "затягивании поясов", а о стимулировании экономики.

Напомним, Международный валютный фонд существенно скорректировал прогноз внутреннего валового продукта Латвии на этот год.

По прогнозам Международного валютного фонда, у Латвии будет самый большой спад экономики среди стран Балтии, но в следующем году она вернется к росту, при этом он будет самым стремительным в Балтии. Прогнозируется, что спад экономики Латвии в этом году составит 8,6%.