"Когда хочется собраться, но нельзя". Одиночный пикет у Сейма и рыбалка в центре Риги

Из-за режима чрезвычайной ситуации отменены концерты, презентации и другие мероприятия, которые ежедневно посещают фотографы TVNET. Наш коллега Янис Шкапарс вложил свой творческий потенциал в создание фото-проекта "Когда хочется собраться, но нельзя". Посмотрите, это очень красиво!

Цель проекта проста - создать иллюзию того, что общественная жизнь на улицах нашего города не остановилась. Янис создал фото-проект, главным героем которого является он сам.

Фотографы не любят тишину

"Человек вынужден смириться с тем, что некий вирус, который даже невозможно увидеть, уничтожает экономику, отнимает жизни, работу и подвергает риску наше психическое здоровье. Он опустошает парки, магазины, запасы гречки, рестораны, кафе, музеи и офисы.

Фотографы не любят эту тишину, и каждый эту проблему решает по-своему - кто-то делает снимки на большом расстоянии, кто-то фотографирует изменения городской среды, кто-то, напротив, - природу", - говорит Янис Шкапарс.

О том, как родилась идея проекта, Янис рассказывает следующее: "Одним вечером я почувствовал аромат шашлыка, и решил, что пришло время организовать посиделки во дворе. В предыдущие годы мы проводили такие посиделки вместе с друзьями и коллегами, делали совместные фотографии, поэтому я решил, что необходимо повторить традицию, запечатлев самого себя в разных позах и с разными гримасами".

"С парнями приготовили мясо. Спасибо, что пришли!" ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Результат Яниса порадовал, и он решил продолжить.

Вне зоны комфорта

"Позирование перед камерой - не самое мое любимое занятие, да и сам процесс съемки этих фотографий со стороны выглядел странно. Например, "играя" в футбол я настойчиво пытался симулировать удар мячом по лицу - это у меня не получалось ни с первого, ни с десятого раза. О "пикете" у здания Сейма и вовсе промолчу", - говорит Янис.



ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Своим фото-проектом Янис говорит, что хочет побыть с друзьями и родственниками, весело провести время, встретиться с остальными, но пока заниматься разными делами приходится в одиночестве.

Галерея: "Когда хочется собраться, но нельзя"

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