"Две машины всмятку". Кокорин рассказал, как Смолов попал в аварию

Кокорин подчеркнул, что знает Смолова очень много лет и в своих интервью тот редко рассказывает что-то интересное. На самом деле, по словам Кокорина, у Смолова очень много интересных историй. Одна из таких произошла, когда оба игрока выступали за молодёжную сборную.

"Он звонил мне, а я не успел трубку взять. Потом он позвонил Паше Мамаеву и говорит: "Ребят, я в аварию попал тут чуть-чуть, рядом. Можете подъехать?" Мы говорим: "Да, конечно. Что-то серьёзное случилось?" Он: "Да нет, всё нормально". Мы рядом были, приезжаем, а там две машины просто всмятку, Федя сидит со сломанным пальцем и вообще не понимает, что происходит", - рассказал Кокорин.

Нападающий "Сочи" отметил, что это было очень давно и со вторым мужчиной в аварии ничего не произошло. "Хорошо, что всё так. Там два Джипа было. Федя так преподнес, что чуть-чуть поцарапал машину, а в итоге такая история".

Добавим, что это не единственная история связанная со Смоловым и аварией. Летом 2018 года футболист не справился с управлением и влетел в ограждение, после чего скрылся. Позднее футболист объявился и взял на себя ответственность за инцидент.