Хотя некоторые ограничения, связанные с Covid-19, могут быть сняты, масштабных массовых мероприятий летом не ожидается, заявил в программе "Зона комфорта" главный инфекционист Минздрава (МЗ) Уга Думпис. В интервью он также рассказал о "коллективном иммунитете" и новых мутациях коронавируса.

Интервью целиком можно посмотреть здесь:

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Интервью от 17 апреля 2020 года

- В передаче Rīta panorāma канала LTV вы сказали, что многие ограничения придется соблюдать до конца года. Когда, на ваш взгляд, можно будет восстановить авиаперевозки?

- Этого я не могу предсказать, поскольку это во многом зависит от ситуации в других странах и, возможно, от позиции Европейской комиссии (ЕК). Но пока, поскольку наша эпидемиологическая ситуация намного лучше, чем во многих других государствах, возобновление воздушного сообщения не в наших интересах. Если только оно не ограничено определенными задачами - такими как, например, бизнес. Конечно, если сейчас пустить рейсы из Лондона или Парижа... вряд ли кто-то захочет лететь. Авиакомпании сами не летают, потому что некого перевозить.

- Что касается других ограничений и их возможной отмены. Как может выглядеть наша жизнь через шесть месяцев?

- Это определенно зависит от эпидемиологической ситуации. От того, насколько хорошо мы в конце концов справимся с инфекцией. Я надеюсь, что у нас будут некоторые возможности, например, мы сможем встречаться с друзьями или заниматься спортом.

Я думаю, что у нас определенно не будет больших массовых мероприятий. Доказано, что крупные мероприятия, такие как рок-концерты или футбольные матчи, представляют огромный риск заражения.

Возможно, будут разрешены некоторые мероприятия с масками, культурные мероприятия. Это очень сильно зависит от ситуации не только в Латвии, но и за ее пределами.

- Вы сказали, что вряд ли удастся достигнуть коллективного иммунитета. В то же время есть много случаев, когда люди заражались Covid-19 во второй раз. Почему у них не выработались антитела?

- Нет, я не думаю, что они заболели второй раз. Это те, кто, скорее всего, имел крохотную вирусную концентрацию. Сначала вирус исчез из носовых путей, а затем снова появился. По-видимому, в течение некоторого времени происходит небольшая репликация вируса, но нет никаких доказательств того, что эти люди заразны. Однако следует признать, что результаты китайских исследований о том, что у некоторых пациентов с легкими симптомами могут не вырабатываться антитела, безусловно, заслуживают внимания. Однако может быть и так, что эти тесты на антитела недостаточно хороши. Нужно еще подождать.

Но коллективный иммунитет не сможет развиться так быстро, потому что, для этого должны заболеть по крайней мере 60% людей. В тех странах, где сейчас массово умирают, заболевших всего 15%. Я не знаю, какой еще должна быть болезнь, чтобы достичь коллективного иммунитета.

И вряд ли какая-либо страна сейчас ставит перед собой цель добиться коллективного иммунитета. Британия отказалась от этой идеи. У Швеции никогда такой идеи и не было. Нидерланды также не обсуждали ничего подобного.

- Как долго этот вирус может жить в человеке уже после того, как симптомы прошли?

- К сожалению, этого никто не знает. Но вопрос, можно ли молекулярными методами найти живой вирус или остатки РНК-вируса, все еще актуален. Пока была только публикация в журнале Nature. Если попытаться вырастить этот вирус, он фактически исчезнет на восьмой день. Он не выглядит очень жизнеспособным в организме. Так что вероятно, что [вирус живет] в течение пары недель, а затем остается какая-то небольшая репликация, которая не может быть эпидемиологически значимой.

Но мы в Латвии все еще консервативны: если в полимеразной цепной реакции можно констатировать молекулярную детекцию, то мы считаем, что этот пациент все еще представляет угрозу для других. И многие страны, особенно страны с небольшим количеством пациентов, все еще придерживаются такого менеджмента рисками, а вот в странах с большим количеством случаев все более расслаблены в этом плане.

- Ранее сообщалось о случае с авианосцем США "Теодором Рузвельтом", где у экипажа был обнаружен коронавирус. Болели в основном молодые люди, но у большинства не было никаких симптомов. Почему вирус проходит бессимптомно, особенно у молодых людей?

- Это не совсем так, что только у молодых людей нет симптомов. Был также паром в Японии, на котором находились в основном пожилые люди. И там, если я правильно помню, у 30% не было симптомов. Так что бессимптомное заболевание - это вопрос, который касается не только молодых людей.

С детьми интереснее. У них вируса либо вовсе нет, либо он остается в организме в течение очень короткого времени. Так что дети быстрее и легче всех справляются с этой инфекцией.

Почему так? Не совсем понятно. Но если мы возьмем другие вирусные инфекции - тот же грипп, например, - то у многих людей болезнь протекает бессимптомно. Это связано с иммунным ответом. Есть два варианта: первый заключается в том, что на этот вирус нет воспалительной реакции, организм не реагирует на его присутствие; второй - организм реагирует на этот вирус настолько хорошо, что тот даже не вызывает никаких симптомов, и останавливает его на уровне слизистой. Вероятно, этот процесс у взрослых и детей может различаться. Почему? Существует определенная генетическая предрасположенность, возможно, особенности иммунитета. В этом нет ничего удивительного, что вирусные инфекции протекают бессимптомно. Это характерно для всех респираторных вирусов.

- Несколько дней назад появились новости о том, что в Латвии обнаружен тип вируса, которого ранее нигде в мире не было. У вас есть информация о наиболее распространенных симптомах или других отличиях этого типа?

- Ну, это преувеличение. Все вирусы немного отличаются. Действительно, у констатированных в Латвии вирусов есть ранее не описанные мутации, которые могли привести к различным комбинациям аминокислот и каким-то образом влиять на поведение вируса, но мы до сих пор не знаем, чем этот латвийский вариант может отличаться от вируса других стран. Кроме того, так называемый филогенетический анализ показал, что в Латвии есть вирусы различного происхождения. Насколько я видел, у нас есть четыре разных штамма коронавируса.

- Как вирусная мутация влияет на разработку вакцины?

- Конечно, вирусы, которые меняются, влияют на разработку вакцин. Но я считаю, что этот вирус не особо изменчив. Поэтому, если бы была вакцина, в течение какого-то времени она могла бы действовать. Возможно, более важным здесь является то, что изменения в вирусе могут поставить под угрозу диагностические тесты.

Вирус может измениться настолько, что существующие тесты могут его не распознать.

Но поскольку существующие тесты работают на несколько вирусных генов, существует двойная безопасность. Так что эти тесты очень надежны и точны. Говоря о вакцине, стоит упомянуть, что этот вирус не так изменчив, как, например, вирус гриппа, где вакцину необходимо менять каждый год. В этом случае такой ситуации не ожидается.

- Ожидается ли, что нам придется жить с Covid-19 годами? Может ли это стать сезонной болезнью, как грипп?

- Такая гипотеза есть, и она обоснованна. Для общества характерны четыре коронавируса. Таким образом, есть версия, что вирус может остаться с нами, если мы не вакцинируемся.

Так просто этот вирус не исчезнет. Но патоген должен стать меньше.

Он не заинтересован в том, чтобы уничтожить человечество. Лучше жить дружно. Но это может занять некоторое время, конечно. Это вопрос не одной недели.

- Исследователи из Геттингенского университета заявили, что фактическое число инфицированных людей в мире может составлять десятки миллионов. Что вы скажете об этом?

- Безусловно да, ведь во многих странах ведется счет только клинически значимых случаев. То есть не все люди проходят тестирование. Так что определенно - случаев гораздо больше.

Но я бы не стал утверждать, что в Латвии гораздо больше инфицированных. Конечно, есть некоторые незафиксированные случаи, но все зависит от масштабов эпидемии. Чем шире распространенность эпидемии, тем яснее, что многие легкие случаи не диагностируются и не подтверждаются. В Германии, например, людей с небольшой болью в горле даже не проверяли. Хотя там проводят множество испытаний.