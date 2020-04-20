Взрыв в Резекне: Повреждены машины, на месте происшествия работает полиция

Она сообщила, что на месте происшествия до сих пор работает полиция. Людей, которые живут недалеко от места взрыва, попросили эвакуироваться.

Недалеко от места взрыва был припаркован и автомобиль самой Селецкой. Он не пострадал, но полиция не разрешила его использовать, потому что в настоящий момент проходят процессуальные действия. Более подробной информации пока нет.

"Местные ответственно относятся к указаниям полиции", - рассказала пресс-секретарь Резекненской краевой думы.

Государственная пожарно-спасательная служба агентству LETA подтвердила, что в понедельник утром спасатели получили вызов на аллею Атбривошанас в Резекне. Сейчас по просьбе полиции спасатели дежурят на месте происшествия.

Как рассказал руководитель отдела общественных отношений Резекненской думы Карлис Позняков, взрыв произошел возле пятиэтажного дома, в 50 квартирах которого декларированы 79 человек. Эвакуированным жильцам был предоставлен автобус, их доставили в помещения 3-й Резекненской средней школы и накормили. К настоящему момент люди уже покинули школу.

Полиция начала уголовный процесс по факту взрыва, на месте происшествия еще проводятся процессуальные действия, сообщил Позняков.