Джин, кальян, газ из шаров: Футболисты "Краснодара" устроили вечеринку на карантине

По данным источника, мероприятие прошло в ночь на 18 апреля, а сами футболисты вели прямую трансляцию происходящего в Instagram. Позже эфир был удалён.

На видео попали кадры, как компания пьёт, курит кальян, вдыхает какой-то газ из шариков, а на столе видны несколько бутылок джина.

Вандерсон в текущем сезоне провёл 15 матчей в чемпионате России, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи. В активе Кайо пять игр.

Портал Sport24 сообщает о том, что нарушение режима в "Краснодаре" происходит уже не в первый раз за последние несколько лет. Так, например, в прошлом году команда рассталась с одним из самых перспективных воспитанников своей академии Иваном Игнатьевым из-за употребления наркотиков.

До этого Telegram-канал "Мутко против" рассказывал о том, как несколько игроков российской команды сбегали из расположения клуба во время летних сборов в Австрии.