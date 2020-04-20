Джин, кальян, газ из шаров: Футболисты "Краснодара" устроили вечеринку на карантине

Бразильские футболисты команды "Краснодар" Вандерсон и Кайо устроили вечеринку у себя дома во время карантина. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, мероприятие прошло в ночь на 18 апреля, а сами футболисты вели прямую трансляцию происходящего в Instagram. Позже эфир был удалён.
На видео попали кадры, как компания пьёт, курит кальян, вдыхает какой-то газ из шариков, а на столе видны несколько бутылок джина.
Вандерсон в текущем сезоне провёл 15 матчей в чемпионате России, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи. В активе Кайо пять игр.
Портал Sport24 сообщает о том, что нарушение режима в "Краснодаре" происходит уже не в первый раз за последние несколько лет. Так, например, в прошлом году команда рассталась с одним из самых перспективных воспитанников своей академии Иваном Игнатьевым из-за употребления наркотиков.
До этого Telegram-канал "Мутко против" рассказывал о том, как несколько игроков российской команды сбегали из расположения клуба во время летних сборов в Австрии.
Напомним, что 31 марта в Краснодарском крае введён полный запрет на передвижение по территории края и пешком, и на транспорте из-за распространения коронавируса.