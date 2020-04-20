"Понимаем интерес общественности". Ответственные структуры отчитались о закупке защитных масок

В пресс-конференции участвовали министр здравоохранения Илзе Винькеле, глава Национальной службы здравоохранения Эдгар Лабсвирс, инфектолог Минздрава Уга Думпис, ассоциированный профессор университета Страдиня Ивар Ванадзиньш, руководитель координационной группы Мартиньш Балтманис и глава Центра медицины катастроф Дита Хейберга.

Министр здравоохранения сказала, что закупки индивидуальных защитных средств вызвали большой интерес. "Понимаем интерес общественности к закупке", - добавила министр. В Латвии десятки лет не было серьезного финансирования , необходимого для того, чтобы обеспечить резервы защитных средств, - объяснила она.

, необходимого для того, чтобы обеспечить резервы защитных средств, - объяснила она. По словам министра, с такими проблема сталкиваются не только в Латвии, но и в других европейских странах.

Винькеле сказала, что доверяет всем предприятиям , которые участвуют в закупке защитный средств.

, которые участвуют в закупке защитный средств. Глава Национальной службы здравоохранения Эдгар Лабвирс объяснил, что часть заявок осталась без ответа потому, что многие предприятия были сомнительными .

. Лабвирс сказал, что всего заключены три договора.

Глава Национальной службы здравоохранения уверяет, что ни в одном из случаев нет финансового интереса. " Единственный интерес - доставить маски ", - сказал он. Также он сообщил, что все маски соответствуют стандартам.

", - сказал он. Также он сообщил, что все маски соответствуют стандартам. Главный инфекционист Минздрава Уга Думпис сказал, что использование масок очень важно. Маски используются в случаях, когда не соблюдается дистанция в два метра - например, в медицинских учреждениях.

Думпис отметил, что только в Больнице имени Паула Страдиня используют несколько тысяч масок в день . Это дополнительный барьер между пациентом и персоналом, а также между самими врачами.

. Это дополнительный барьер между пациентом и персоналом, а также между самими врачами. Глава Центра медицины катастроф Дита Хейберга сказала, что сегодня один из вызовов - приобретение некоторых медикаментов, но это связано с тем, кто у некоторых препаратов совсем короткий срок годности.

Уга Думпис прокомментировал, что использование масок вне больниц зависит от эпидемиологической ситуации в стране. Например, в случае в ситуации в Нью-Йорке, это оправданная мера. Если есть возможность соблюдать дистанцию в два метра, то маски носить не надо .

. В странах, где введено обязательное ношение масок, значительный эффект не наблюдается.

Напомним, ранее сообщалось, что Латвия закупила медицинские маски в срочном порядке - привычные поставки оказались фактически парализованными, поэтому пришлось привлекать новых партнеров, которые смогли квалифицироваться в госзакупках.

Как рассказал руководитель Национальной службы здравоохранения Эдгар Лабсвирс, задание о централизованных закупках служба получила 17 марта, и на тот момент ситуация была критическая - например, в больнице Страдиня запасы еле-еле превышали недельный резерв, поэтому договора, по его словам, пришлось заключать с "моментальной" скоростью.

Служба заключила договора о поставках медицинских масок и респираторов на 8 миллионов евро. На эти деньги закуплено восемь миллионов масок и 1,1 миллиона респираторов. Поставки закончатся на следующей неделе, этого хватит на месяц, целью же является - запастись на три, говорят в Службе.

Галерея: Больница Страдиня получила медицинские маски