Пн, 20.04.2020
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Почти как Путин. Кадыров повторил образ президента РФ

ФОТО: AFP/Scanpix, Publicitātes

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров побывал в больнице в Грозном, где лечатся пациенты с Covid-19. По медучреждению Кадыров прошелся в точно таком же желтом защитном костюме, как и президент РФ Владимир Путин во время посещения больницы в Коммунарке несколько недель назад. 

Кадыров посетил 4-ю Грозненскую больницу, в которой находятся 76 пациентов с коронавирусом, пишет РБК. 

Фотографии, сделанные во время визита, глава Чеченской Республики опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте". 

ФОТО: пресс-фотоs

"Я ознакомился с условиями работы медперсонала, пообщался с пациентами. Главный врач медучреждения Анзор Байсаев рассказал, что состояние больных оценивается удовлетворительно. Из 76 пациентов только двое подключены к аппаратам ИВЛ, четыре человека - на кислородной поддержке, у остальных болезнь протекает без осложнений. Врачи обеспечены всеми необходимыми медицинскими расходными материалами, средствами защиты и медикаментами", - написал Кадыров. 

Публикацию он закончил словами: "Я глубоко убежден, что с помощью Всевышнего Аллаха мы победим эту заразу раз и навсегда!".

ФОТО: пресс-фото

По больнице Кадыров ходил в желтом защитном костюме - точно таком, в каком Владимир Путин посещал московскую больницу в Коммунарке, где лечатся пациенты с коронавирусом. Кстати, через неделю после визита Путина Covid-19 заболел главврач медучреждения Денис Проценко. 

Владимир Путин в защитном костюме

ФОТО: EPA/Scanpix

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