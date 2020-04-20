Почти как Путин. Кадыров повторил образ президента РФ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров побывал в больнице в Грозном, где лечатся пациенты с Covid-19. По медучреждению Кадыров прошелся в точно таком же желтом защитном костюме, как и президент РФ Владимир Путин во время посещения больницы в Коммунарке несколько недель назад.
Кадыров посетил 4-ю Грозненскую больницу, в которой находятся 76 пациентов с коронавирусом, пишет РБК.
Фотографии, сделанные во время визита, глава Чеченской Республики опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Я ознакомился с условиями работы медперсонала, пообщался с пациентами. Главный врач медучреждения Анзор Байсаев рассказал, что состояние больных оценивается удовлетворительно. Из 76 пациентов только двое подключены к аппаратам ИВЛ, четыре человека - на кислородной поддержке, у остальных болезнь протекает без осложнений. Врачи обеспечены всеми необходимыми медицинскими расходными материалами, средствами защиты и медикаментами", - написал Кадыров.
Публикацию он закончил словами: "Я глубоко убежден, что с помощью Всевышнего Аллаха мы победим эту заразу раз и навсегда!".
По больнице Кадыров ходил в желтом защитном костюме - точно таком, в каком Владимир Путин посещал московскую больницу в Коммунарке, где лечатся пациенты с коронавирусом. Кстати, через неделю после визита Путина Covid-19 заболел главврач медучреждения Денис Проценко.
Raman Kadyrov copies Putin's hazmat suit #COVID19 visit. Meanwhile doctors in much of Chechnya lack protective equipment, according to an article @novaya_gazeta was forced to take down after Kadyrov threatened the reporter pic.twitter.com/fD80VAnIAT— Alec Luhn (@ASLuhn) April 20, 2020
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