Оказание медуслуг частично восстановили. Для больниц это как снег на голову

В больнице им. П. Страдиня сейчас принимают 80 пациентов в день, с 9:00 до 16:00. Для такой огромной больницы это очень мало, сообщает программа Русского вещания Латвийского телевидения "Сегодня вечером".

Для приема пациентов организован отдельный коридор - все, кто пришел, сначала должны обработать руки дезинфицирующим средством и ответить на вопрос о самочувствии и заграничных поездках.

Впредь всех пациентов будут просить приходить к конкретному времени, чтобы избежать толкучки.

"Первично мы будем предоставлять услуги тем, кто уже записан. И новую запись мы не будем открывать, пока не обслужим всех, кто стоял в очереди. Для этого нам может понадобиться около месяца", - сказал член правления больницы Риналд Муциньш. По его словам, сейчас нужно обслужить около 10 тысяч человек, которым отменили запись.

Руководство Детской клинической университетской больницы обеспокоено тем, хватит ли врачей для того, чтобы одних отправить на работу в отделения, других - на амбулаторный прием.

Тем временем в Рижской Восточной университетской клинической больнице прием отменили для 6000 пациентов. В распространенном сообщении больница указала, что в ближайшее время людям, которым отменили запись, позвонят и предложат новую.

Пока что новая запись к специалистам или на исследования не началась.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле сказала, что это ошибка коммуникации. Она признала, что стоило заранее предупредить больницы о восстановлении амбулаторных услуг.

Как уже сообщал RUS.TVNET, cреди возобновляемых медицинских услуг - государственный скрининг на рак молочной железы (маммография), ряд обследований с направлением от семейного врача, первичные консультации ряда специалистов, услуги стоматологов.