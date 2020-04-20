Девять анализов и 38 дней взаперти. Как рижанин Мартиньш болел Covid-19

В интервью программе Латвийского телевидения Panorāma Мартиньш рассказал, что в общей сложности он сдал девять анализов.

"Эмоции были очень неприятные. Сначала анализ был отрицательный, потом снова положительный... Сколько же можно?! Появилось ощущение безысходности. Сначала думал, что две недели, и все - буду свободен, но прошел месяц, и анализы все еще показывали положительный результат", - рассказал Мартиньш.

Мартиньш Екабсонс ФОТО: скриншот видео LTV

"У меня не было симптомов, хотелось выйти на улицу, но анализы показали, что нет - сиди и жди. Прошлая неделя был тяжелой, начал сходить с ума, тяжело было от незнания того, когда я смогу выйти. В первую неделю у меня была только невысокая температура и все. В остальное время вообще ничего", - рассказал он.

Мартиньш добавил, что, пока он сидел дома, ему очень хотелось увидеть закат на море.

"Я понял, что мы часто не ценим то, что имеем. Начинаем ценить, когда потеряем", - сказал он.

Ранее Мартиньш рассказывал, что заразился Covid-19 в Испании, где находился по работе. Характерные симптомы он почувствовал спустя два дня. После возвращения в Латвию молодой человек предоставил компетентным службам всю необходимую информацию.

Как уже сообщал RUS.TVNET, по состоянию на 20 апреля с момента начала распространения коронавируса Covid-19 диагностирован у 739 латвийцев. В больницах находятся 45 пациентов с Covid-19, у 40 заболевание средней тяжести, пять человек - в тяжелом состоянии. Из стационаров уже выписаны 64 пациента, переболевших Covid-19.