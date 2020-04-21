Усик: "После завершения карьеры я буду сниматься в Голливуде"

"В своё время я хотел поступать в театральный. Но так сложилось, и боженька повёл меня по другой дорожке. После завершения карьеры я буду сниматься в Голливуде, в кино. Есть небольшие наметки. У меня есть пара друзей из Америки, из кино, с которыми мы встречались в Лос-Анджелесе, общались и обсуждали какие-то такие вещи. Пока не представляю, кого буду играть. Нужно сначала поучиться еще. Просто так сказать, что вот я сыграю и у меня получится - это слишком самоуверенно. Но я уверенный в себе парень и учиться я готов", – заявил Усик.

Боксёр также рассказал Гордону о том, почему не хочет идти в политику. Усик отметил, что ему не нравится враньё, которое есть в политике. Тем не менее, спортсмен не исключил, что может наступить такой день, когда он пойдёт в политику.

"Для того, чтобы туда идти, мне нужна большая, хорошая, верная команда. И я должен разбираться в том, что я должен сделать. Просто прийти, нажимать кнопку, или кого-то поддерживать – нет. Я не могу делать то, что мне будут говорить. Я так делать не хочу", - сказал 33-летний боксёр.

Напомним, что в октябре 2019 года Усик провёл свой дебютный бой в супертяжёлом весе, победив американца Чазза Уизерспуна в седьмом раунде. До этого украинец выступал в первой тяжёлой весовой категории (до 90,7 кг).