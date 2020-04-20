Стоимость нефти упала до рекордного минимума

На лондонской бирже ICE отрицательный показатель составил 104 процента — 0,75 доллара за баррель.

Из-за пандемии Covid-19 спрос на сырье претерпело рекордное падение.

Как поясняет "Медуза",

Это значит, что производители платят покупателям за то, чтобы они забирали нефть.

Подешевеет ли в Латвии топливо? Оно уже подешевело, RUS.TVNET об этом ранее писал (да и потребители это сами заметили).

Но напомним, что в Латвии цены на топливо следуют за изменениями цен на нефть с задержкой. Закупочная цена на нефть составляет лишь 35% от стоимости топлива. Большую часть цены создают разные налоги - акциз, НДС и пошлина на обязательное хранение государственных резервов. Примерно 10% - наценка розничного торговца.

Эти 10% идут на зарплату работников, контроль за качеством, обслуживание терминалов и др.