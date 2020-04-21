В возрасте 22 лет умер воспитанник "Локомотива"

Сообщается, что футболисту стало плохо во время пробежки по улице. Пресс-служба "Локомотива", воспитанником которого был Самохвалов, потрясена произошедшим. У футболиста остались жена и сын.

"Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия", - говорится в сообщении.

Российский тренер Андрей Талалаев в эфире программы "Все на Матч!" заявил, что у игрока были проблемы с сердцем и в "Локомотиве" все об этом знали. По словам тренера, в смерти футболиста виноваты его агенты, доктора и сам игрок, который писал расписку, что будет заниматься на свой страх и риск.

"Очень жалко парня, это трагедия. Но это такая трагедия, не то чтобы она предугадывалась, но у него были такие проблемы, что он даже не ездил на какие-то сборы", - приводит слова Талалаева Sportbox.ru.

В составе молодёжной команды "железнодорожников" защитник становился победителем первенства России. Затем футболист подписал контракт с "Казанкой", которая выступает в третьем по силе российском дивизионе.