Вт, 21.04.2020
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Улброка: из "карантинного" дома сбежали две женщины

Маска для лица. Иллюстрация

ФОТО: ALBERTO LINGRIA / REUTERS

В Улброке на карантине находится целый дом - его охраняет полиция.  Несмотря на запрет, две проживающие в нем женщины сбежали и отправились на вечеринку, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3. 

В многоэтажном доме в Улброке жила сотрудница Латвийского центра онкологии, у которой обнаружили Covid-19. От нее заразился и ее друг. Тогда на карантин отправились все проживающие в доме 48 человек.

Две женщины смогли покинуть здание, и, по информации Degpunktā, отправились веселиться в Сауриеши. Их нашли, вернули обратно и завели административные дела. 

Стоит отметить, что за нарушение установленных правительством ограничений можно получить штраф вплоть до 2000 евро. Ранее RUS.TVNET сообщал о некоем мужчине с Covid-19, который дважды нарушил запрет покидать свой дом. Его оштрафовали два раза - мужчине предстоит заплатить 4000 евро.

Видео: сюжет TV3 о сбежавших из под карантина женщинах 

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