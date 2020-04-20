Улброка: из "карантинного" дома сбежали две женщины

В многоэтажном доме в Улброке жила сотрудница Латвийского центра онкологии, у которой обнаружили Covid-19. От нее заразился и ее друг. Тогда на карантин отправились все проживающие в доме 48 человек.

Две женщины смогли покинуть здание, и, по информации Degpunktā, отправились веселиться в Сауриеши. Их нашли, вернули обратно и завели административные дела.

Стоит отметить, что за нарушение установленных правительством ограничений можно получить штраф вплоть до 2000 евро. Ранее RUS.TVNET сообщал о некоем мужчине с Covid-19, который дважды нарушил запрет покидать свой дом. Его оштрафовали два раза - мужчине предстоит заплатить 4000 евро.

Видео: сюжет TV3 о сбежавших из под карантина женщинах